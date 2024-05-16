Неприятные мелочи мешают учебному процессу

Общество
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Михаил Тё, Жамбылская область

Родители учащихся требуют более ответственного отношения педагогов к работе

рисунок Николая Веревочкина

Складывается ощущение, что некоторые педагоги просто расслабились. А зачем напрягаться, считают они, если это никак не повлия­ет на зарплату?

Возьмем для примера уроки художественного труда. Как оказалось, учителям иной раз достаточно просто повесить на стену картинку с натюрмортом, и пусть дети делают копию изображения самостоятельно – как могут. Родителей нередко возмущает, что педагог не разъяс­няет учащимся, что и как нужно рисовать, а вместо положенных вазы или кувшина, восковых овощей и фруктов дети видят непонятный коллаж из отдельно вырезанных предметов на бумаге.

Впрочем, проблему с наличием необходимого инвентаря, оборудования, станков для проведения полноценных уроков трудового обучения, в том чис­ле художественного труда, в регионе планируют поэтапно решать.

Другой вопрос – учительский подход. Школьника иной раз даже не спрашивают, может или хочет ли он участвовать в творческом конкурсе. Но если ребенок согласился, то зачастую ему нужно будет все сделать самостоятельно. В одной из таразских школ учитель полностью отстранился от подготовки школьника к конкурсу. При этом поставил условия – как, из чего и в какие сроки. В итоге родители отказались участвовать в мероприятии. Педагог, конечно, остался недоволен. Нередко случается так, что педагоги-предметники по ошибке ставят учащимся в Kundelik заниженные оценки. И даже если ситуация проясняется, они... оставляют все как есть.

А все дело в том, что изменить оценку без письменного объяснения причины в отделе образования невозможно. Учителю намеренно ограничили доступ в электронном дневнике к исправлениям уже выставленных оценок, поскольку может возникнуть ситуация, когда какие-то из них не устраивают, к примеру, родителей, и они подойдут с просьбой повысить ее, конечно, не без вознаграждения.

Но по информации профильного ведомства, если педагог неверно поставил оценку, то было ли произошедшее случайным, по невнимательности или сделанным специально – в любом случае педагог виноват, за что должен нес­ти соответствующее наказание. После нескольких нареканий он может даже лишиться работы. Видимо, по этой причине учителя, бывает, просят ученика забыть о неприятном инциденте. Но от этого ведь положение учащихся в лучшую сторону не меняется. Почему из-за ошибок одних должны страдать другие?

Хотелось бы обратить внимание на еще один негативный момент. Порой возникает чувство, что после окончания пандемии коронавируса, во время которой практиковалось дистанционное обучение, многие педагоги все еще не вошли в прежнюю колею. Домашнее задание по непонятным причинам высылается в электронном виде, причем в довольно позднее время. Нередко это случается даже после 22.00 часов, когда дети во многих семьях уже спят или готовятся ко сну. При том что занятия заканчиваются еще в обед.

В областном управлении образования на сей счет ответили, что в первую очередь нередко подводит провайдер, поддерживающий Kundelik. Он не дает необходимую скорость Интернета, из-за чего сайт не загружается или работает крайне плохо. Во-вторых, имеются случаи прямой недоработки отдельных учителей. Если такое происходит постоянно, то нужно поднимать соответствующий вопрос на родительском собрании.

Ну и как вишенка на торте – иногда педагоги не могут толком объяснить тему урока и отправляют ссылки на сторонние видеоролики с объяснением материала их коллегами по цеху, зачас­тую даже из другой страны. Возникает резонный вопрос: зачем тогда нужен такой учитель? Остается надеяться, что предстоящая аттестация педагогов покажет, насколько соответствует тот или иной учитель квалификационным требованиям.

#дети #Образование #школа #педагог #учитель #аттестация

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