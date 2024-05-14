Токаев принял нового министра цифрового развития

Фото: t.me/aqorda_resmi

Жаслан Мадиев доложил о текущей деятельности и планах работы ведомства: выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей; законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Он также проинформировал о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта, а также о формировании экосистемы AI-driven government; рассказал о перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.



Президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

