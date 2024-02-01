В 2023 году казахстанские металлурги произвели 4 млн тонн стали

В сфере черной металлургии страны по итогам прошлого года наблюдается положительная динамика в индексе физического объема, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

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Согласно информации, в этой отрасли ежегодно производится более 3 трлн тенге продукции. Более 5 млрд долл. США приходится на экспортный доход, около 50 тысяч человек в отрасли обеспечены рабочими местами.

Основные производимые продукты: сталь, ферросплавы и изделия из стали, применяемые в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте.

По итогам 2023 года из основных продуктов в стране было произведено:

- 4 млн тонны стали;

- 2 млн 74 тыс. тонн ферросплавов;

- 2 млн 400 тыс. тонн проката из плоской стали;

- 896 тыс. тонн арматуры для строительства;

- 305 тыс. тонн стальных труб.

Кроме того, в прошлом году в Таразе запущен проект по производству арматуры мощностью 300 тыс. тонн. Ожидается, что его мощность позволит сократить объемы импортируемой в страну арматуры.

В текущем году планируется запуск двух крупных новых проектов по производству ферросилиция. Общая производственная мощность двух проектов составляет 330 тыс. тонн.