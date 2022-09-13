Фото: akorda.kz
Политика
В Администрации Президента РК прокомментировали поправки в Конституцию

На официальном сайте Президента Республики Казахстан опубликован комментарий заместителя Руководителя Администрации Президента РК Ержана Жиенбаева к поправкам в Конституцию, передает Kazpravda.kz.

1 сентября текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором в числе важных политических инициатив предложил ограничить мандат Президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.

Депутатами Мажилиса Парламента предложено ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов Мажилиса Парламента, разработан соответствующий проект Закона.

В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий Президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

Тем самым, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания Президента на семилетний срок, для него и всех последующих Президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

В связи с установлением семилетнего срока полномочий Президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного Суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – Президента и депутатов Парламента.

Срок полномочий судей Конституционного Суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.

Конституционный Суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный Совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции.

 

 

 

 

 

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Инновационный путь Школы 21 века
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самаркан…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қы…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Главы Казахстана и Китая подписали Совместное заявление
Президент , Международное сотрудничество , Политика
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]