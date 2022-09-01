Токаев предложил ограничить срок президентского мандата – 7 лет без права переизбрания

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента. Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, с одной стороны, 7 лет – достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой – ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность Главы государства на решение стратегических задач общенационального развития, уверен он.