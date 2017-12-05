В аэропорту Алматы среди багажа обнаружены краснокнижные соколы
Казахстанские пограничники пресекли провоз из Казахстана в Катар краснокнижных соколов с нарушением целостности идентификационных колец, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
"Пограничным нарядом в пункте пропуска Международного аэропорта Алматы на рейсе сообщением Алматы – Доха при загрузке багажа обнаружены три деревянных ящика, в которых находились 14 особей сокола-балобана, целостность идентификационных колец которых была нарушена. Хотя по правилам ведения учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на охоте, отмечено, что крылатые особи помечаются несъемными кольцами либо микрочипами", – говорится в сообщении.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных, взаимодействующих органов и территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.