Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коллегия областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Н. к Многопрофильной областной больнице о взыскании компенсации морального вреда в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Акмолинской области

Как установил суд, Н. с 2018 года состояла на учете в областном онкологическом диспансере, где ей провели оперативное лечение и 26 курсов терапии. В 2020 году проведение лучевой терапии было признано нецелесообразным, назначена томография и гормонотерапия. В июне 2021 в связи с переездом в другой город года Н. была снята с учета. В 2024 году у пациентки при обследовании по другому заболеванию обнаружили метастазы.

На основании обращения Н. по поводу качества оказания медицинской помощи департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля провел проверку, по результатам которой выявлены следующие нарушения: отсутствие динамического наблюдения пациентки и стадирования заболевания. Пациентка не была направлена к профильному специалисту, а отсутствие динамического контроля привело к потере сроков своевременного лечения.

Суд пришел к выводу, что в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи наступили вредные последствия, пациентке причинен моральный вред.

Постановлением судебной коллегии исковые требования Н. удовлетворены. В ее пользу с Многопрофильной областной больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн тенге. Судебный акт вступил в законную силу.