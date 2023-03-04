В Актау снесут возведенную многоэтажку

Жители Актау требуют снести 11-этажный дом, построенный на месте детской площадки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

фото: Lada.kz

Жители девятиэтажного дома в Актау обратились в СМИ с жалобой на застройщика. Рядом с их домом на месте детской площадки и отдыха строят объект.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангыстауской области сообщили, что застройщик в лице ТОО «Базальт групп» занимается самоуправством.

"В отношении указанного объекта по представлению прокуратуры составлен протокол об административном правонарушении, и он направлен в судебные органы в целях административного взыскания. Наряду с этим также направлено исковое заявление в судебные органы по сносу "самовольной постройки" согласно статье 244 Гражданского кодекса РК", - объяснили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

В соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса РК "Форма и содержание иска" суд отклонил исковое заявление.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля готовятся материалы для повторной подачи искового заявления.

На сегодня строительство объекта идет полным ходом и находится почти на стадии завершения.