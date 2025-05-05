Город на два дня стал международным центром стритбаскетбола

3 и 4 мая в Актау состоялся первый в Казахстане музыкально-спортивный фестиваль «Kia Basketball Fest». Мероприятие, прошедшее на обновленной площадке «Kia Basketball Park» в 7А микрорайоне, собрало спортсменов, артистов и тысячи зрителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фестиваль открылся матчами по уличному баскетболу 3x3, в которых приняли участие 48 команд со всей страны, а также гости из Азербайджана. Организаторы отметили, что более половины участников прибыли из западных регионов — Атырау, Уральска, Актобе.

«Мы хотели показать, что не только Алматы и Астана достойны крупных мероприятий. Актау — город с огромным туристическим и спортивным потенциалом. Сегодня баскетбол здесь развивается на высоком уровне, и мы уверены, что это только начало», — рассказал Максим Ильченко, директор департамента маркетинга Kia в Казахстане.

Вечером 4 мая прошёл масштабный гала-концерт с участием популярных артистов: Асха Prince, Raim, Malcolm Kush, Аскар Ильясов, Александр Меркуль и другие не только пели, но и выходили на баскетбольную площадку, принимая участие в матче звёзд «медиа-лиги».

Праздник был организован не только для спортсменов. Горожане и гости Актау участвовали в танцевальных баттлах, опен-токах с медийными личностями и игровых активностях. Для самых маленьких посетителей были предусмотрены зоны с мастер-классами и играми.

Одним из ведущих фестиваля стал популярный стендап-комик Евгений Чебатков. В эксклюзивном интервью он отметил, что любовь к баскетболу у него началась с проекта «Звезды один на один», а участие в актауском фестивале стало особенно значимым благодаря дружбе с Самсоном Аракеляном (Big Som).

«Когда ты дружишь с Самсоном, невозможно остаться равнодушным к баскетболу. Благодаря ему этот вид спорта вышел для меня на второе место по важности», — признался артист.

Фестиваль был полностью организован за счёт спонсорских средств. Центральной площадкой стало специально оборудованное баскетбольное поле с покрытием, соответствующим международным стандартам.

По итогам турнира победители в мужской, женской и юношеской категориях получили денежные призы. Общий призовой фонд составил 1,5 миллиона тенге.

Организаторы пообещали, что фестиваль станет ежегодным, а в будущем будет проходить в разных городах страны. Однако Актау, где всё началось, они обещают не забывать.