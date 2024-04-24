В Актобе прибыли гуманитарные стройматериалы из Таджикистана

Паводки
72
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Таджикистан прислал несколько вагонов с различными строительными материалами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Правительство Таджикистана  отправило 50 вагонов гуманитарной помощи населению, пострадавшему от стихийного бедствия, в девять областей нашей страны. Общий вес груза составил 2518 тонн.

В Актюбинскую область было направлено 9 вагонов, которые содержали в себе 27 360 литров воды, 5400 штук асбестоцементного шифера, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериалов, 240 тонн цемента.

Эта помощь направлена для оказания поддержки пострадавшим семьям и облегчения трудной ситуации, вызванной стихийным бедствием.

В приёме и разгрузке гуманитарной помощи были задействованы военнослужащие.

#паводки #Таджикистан #Актобе

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Пострадавшие благодарят за помощь
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Китай любит тишину
Чарующие мелодии Кенена Азербаева
Большие гастроли театра «Астана Балет» состоялись в Алматы
Книжная серия «Абай жолы» представлена в Астане
Каныш Сатпаев – человек с большим сердцем
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Паводки: фонд «Қазақстан халқына» построит дома пострадавши…
Проезд для гуманитарных грузов по автодорогам будет бесплат…
В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мер…
МЧС: паводковая ситуация остается стабильно сложной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]