На базе регионального филиала «Талгар» Казахского НИИ плодоовощеводства состоялась закладка сада яблок сорта апорт площадью 10 га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото: МСХ

Масштабный проект реализуется по поручению Главы государства Министерством сельского хозяйства совместно с Государственным фондом «Астана-20» и Национальным аграрным научно-образовательным центром (НАНОЦ). Общий объем инвестиций составляет 163 млн тенге.

Как сообщили в МСХ, саженцы сорта апорт получены путем окулировки на сеянцы дикорастущей яблони Сиверса, собранные из генетических резерватов Жонгарского Алатау. Ранее учеными были отобраны 11 перспективных форм дикой яблони в качестве подвойного материала. Кроме того, проведены две научные экспедиции в нацпарк «Жонгар Алатау» для сбора семян.

В ближайшие три года планируется закладка 110 га садов сорта апорт на землях филиала «Талгар» ТОО «КазНИИПО», компании «Байсерке-Агро», Казахского национального аграрного исследовательского университета и акимата города Алматы. Первый урожай ожидается через 7–8 лет.

В рамках проекта обновлены системы орошения, построен бассейн-водонакопитель, ограждена территория маточно-черенкового сада, приобретена сельскохозяйственная техника. Ученые занимаются созданием генофонда сортов и подвоев яблони, который станет основой для научно-обоснованной системы безвирусного питомниководства.