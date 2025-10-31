В Алматинской области возрождают знаменитый апорт

Сельское хозяйство
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На базе регионального филиала «Талгар» Казахского НИИ плодоовощеводства состоялась закладка сада яблок сорта апорт площадью 10 га, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото: МСХ

Масштабный проект реализуется по поручению Главы государства Министерством сельского хозяйства совместно с Государственным фондом «Астана-20» и Национальным аграрным научно-образовательным центром (НАНОЦ). Общий объем инвестиций составляет 163 млн тенге.

Как сообщили в МСХ, саженцы сорта апорт получены путем окулировки на сеянцы дикорастущей яблони Сиверса, собранные из генетических резерватов Жонгарского Алатау. Ранее учеными были отобраны 11 перспективных форм дикой яблони в качестве подвойного материала. Кроме того, проведены две научные экспедиции в нацпарк «Жонгар Алатау» для сбора семян.

В ближайшие три года планируется закладка 110 га садов сорта апорт на землях филиала «Талгар» ТОО «КазНИИПО», компании «Байсерке-Агро», Казахского национального аграрного исследовательского университета и акимата города Алматы. Первый урожай ожидается через 7–8 лет.

В рамках проекта обновлены системы орошения, построен бассейн-водонакопитель, ограждена территория маточно-черенкового сада, приобретена сельскохозяйственная техника. Ученые занимаются созданием генофонда сортов и подвоев яблони, который станет основой для научно-обоснованной системы безвирусного питомниководства.

#сельское хозяйство #апорт

