В Алматы врачи провели уникальную операцию, спасшую жизнь пациентке с гигантской опухолью, размеры которой достигли уровня позднего срока беременности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Новообразование весом почти 25 килограммов на протяжении нескольких месяцев росло в брюшной полости, при этом женщина не обращалась за медицинской помощью и лечилась нетрадиционными методами.

Пациентка 1957 года рождения, по её словам, болела около полутора–двух месяцев. Всё это время она принимала различные биологически активные добавки, надеясь на улучшение. Однако эффекта не было — опухоль продолжала стремительно увеличиваться. Как позже выяснилось со слов родственников, женщина скрывала своё состояние и даже оформляла кредиты на покупку БАДов.

Лишь после ухудшения самочувствия пациентка обратилась в Алматинский онкологический центр к заведующему отделением онкохирургии Нурлану Балтаеву. Обследование, включая компьютерную томографию, показало наличие гигантского образования брюшной полости и малого таза. Размер опухоли достигал 55 на 35 сантиметров и фактически заполнял всю брюшную полость, распространяясь в малый таз. Врачи приняли решение о срочной операции.

Операция шла около 2–2,5 часов. Операцию провели заведующий отделением онкохирургии Нурлан Балтаев совместно с ассистентом Галымом Сармаш. Удалённая опухоль весила почти 25 килограммов.

По результатам гистологического исследования установлен диагноз — дедифференцированная липосаркома забрюшинного пространства с участками некроза, что подтверждает злокачественный характер заболевания.

В настоящее время пациентка проходит курс химиотерапии и находится под наблюдением специалистов. Врачи подчёркивают, что этот случай стал наглядным примером того, насколько опасно откладывать визит к врачу и полагаться на недоказанные методы лечения. Своевременная диагностика остаётся ключевым фактором в борьбе с онкологическими заболеваниями.