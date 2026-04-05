В Астане водитель BMW привлечён к административной ответственности за опасное вождение и дрифт на улицах столицы.

По данным полиции, 29-летний мужчина, двигаясь по улице Жумабаева, выполнял опасные манёвры, включая дрифт. Его действия привели к повреждению дорожного покрытия, создали угрозу другим участникам движения и нарушили покой жителей близлежащих домов.

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов, в том числе за опасное маневрирование, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также за несоблюдение правил эксплуатации автомобиля.

Кроме того, водитель привлечён к ответственности за нарушение тишины и мелкое хулиганство. По решению суда он признан виновным и оштрафован. Автомобиль нарушителя водворён на коммунальную стоянку.