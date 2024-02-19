В Англии запретили использовать телефоны в школе

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Руководство школ в Великобритании вводит полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, включая разрешение на обыск рюкзаков учеников, с целью повышения дисциплины в учебных заведениях, сообщает издание Times.

- Мобильные телефоны будут запрещены в школах Англии в соответствии с руководством, выпущенным сегодня для директоров школ, в попытке свести к минимуму беспорядки и улучшить поведение в классах, - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ученикам, нарушающим запрет, грозит оставление после уроков, а также конфискация их телефонов на срок, пока директор школы сочтет это необходимым. Новые правила также дают учителям право обыскивать рюкзаки и предоставляют юридическую защиту от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных устройств.

Согласно руководству, школам предлагаются четыре различных подхода для обеспечения соблюдения этого руководства. Самый "простой" вариант - полный запрет на использование телефонов на территории школы, при этом ученикам предлагается оставлять их дома. Второй и третий варианты включают в себя сдачу телефонов персоналу или оставление их в специальных шкафчиках на время занятий. Четвертый подход разрешает держать свои телефоны при себе, но только при "строгом условии, что ими не будут пользоваться, не увидят и не услышат".