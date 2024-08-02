В армию... на месяц

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане стартовали воинские сборы офицеров запаса

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В контрольно-пропускной пункт столичной воинской части 68665 заехал автобус. Оттуда вышли молодые парни в дорожной одежде и с рюкзаками. Это военнообязанные – они ранее служили в армии или проходили военную кафедру, а сейчас трудятся в различных сферах.

Но даже находясь в запасе, важно не терять армейские навыки, поэтому ребятам пришли повестки из военкомата – явиться на сборы.

Их встретил начальник управления идеологической работы управления главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК подполковник Ерлан Нуралин. Проинструктировал новоприбывших о том, что необходимо пройти проверку по документам, сдать телефоны, получить форменное обмундирование и построиться на плацу.

– С этого момента все вы яв­ляетесь военнослужащими, – обратился подполковник к офицерам запаса. – Из военкомата приказ состоялся. Все законы – конституционные, общевойсковой устав, Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» – в полной мере теперь на вас распространяются. Всем понятно?

– Так точно! – пронеслось над строем.

Ерлан Нуралин отметил, что цель сборов – повышение боевой готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, а также подготовка и накопление в запасе обученных ресурсов, необходимых при мобилизации. Такие сборы проводятся раз в году и во всех регионах страны.

Средний возраст прибывшего контингента – 26 лет. Но есть и те, кто постарше. Как пояснил Ерлан Нуралин, отбором военнообязанных занимались департамент по делам обороны города Астаны и его территориальные управления.

– Департамент изучал личные дела офицеров, проводил подбор и расстановку сил. И по приписному предназначению нам распределено необходимое количество людей, – добавил подполковник.

В течение месяца 50 офицеров запаса будут оттачивать военное мастерство по 11 военно-учетным специальностям. Среди них – ракетные войска и артиллерия, инженерные войска, служба радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушная оборона, воспитательная и идеологическая работа и другие.

– Всех офицеров уже распределили по специальностям. В каждой группе по 5–6 человек. Ежедневно у них будут проводиться занятия. Сначала они изу­чат теорию, далее идут практические отработки. Одно учебное занятие длится 40 минут, в день будет 10 часов занятий. Всего запланировано 220 учебных часов, из которых 165 часов – общая подготовка, 40 часов – обучение по специальностям, – сделал расклад Ерлан Нуралин.

Распорядок дня, как и для всех военнослужащих: подъем в 6.30, утренняя зарядка, завтрак и занятия до вечера с перерывом на обед. В ходе сборов офицеры изучат новое вооружение, будут стрелять из автоматов, вспомнят приемы рукопашного боя, отработают оперативно-тактические задачи в полевых условиях.

Итогом такого обучения станут совместные штабные тренировки и принятие зачетов по специальностям. Успешно прошедшим сборы военно­обязанным присвоят очередные воинские звания.

...Журналисты увидели казарму с двухъярусными железными, аккуратно заправленными кроватями, где месяц будут жить бойцы. В свободное время они могут звонить родным (телефоны в казарме и вне занятий разрешены), а также ходить в спортзал, читать книги или смот­реть телевизор. А в субботу и воскресенье запланированы культурно-досуговые мероприятия: концерты коллективов художественной самодеятельности и спортивные игры.

Как сообщил начальник сборов полковник Кайрат Тузельбаев, молодые офицеры запаса будут проходить сборы отдельно от других бригад и войск воинской части.

– Они не только вспомнят какие-то навыки, но и пройдут серьезную профессиональную подготовку, которая пригодится им в жизни. Здесь они полнос­тью обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими, – сказал полковник.

Также на период воинских сборов за военнообязанными сохраняются места работы и занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства.

Получив форму, ребята оживились и принялись ее примерять. Многим военная одежда к лицу. Среди офицеров – 24-летний житель Астаны Азамат Мадали, работает в Министерстве юстиции.

– Мне пришла повестка, и я сразу откликнулся. Работая на народ, хочется защищать его. Сразу при­ехал в военкомат, сдал все документы, меня полностью проконсультировали. Например, сказали, что все 30 дней будет выплачиваться средняя зарплата, что очень удобно. Воспринимаю это, как отдых от работы, – смеется Азамат.

Его специальность – противовоздушная оборона. Азамат готов приобретать новые навыки и учиться у опытных военнослужащих.

– Противовоздушная оборона – это основа основ, для войск она важна стратегически. Думаю, за месяц научусь этому военному искусству, – делится молодой человек. – А так я ранее проходил обучение на военной кафедре в университете. Сейчас вспоминаю плац, строевые шаги, форму. Да, буду вдали от дома, но ничего страшного, месяц – не такой долгий срок.

26-летний Ернур Алиев, как и Азамат, в первый раз участвует в таких сборах. В 2016 году он поступил на юриста в один из вузов Алматы, параллельно прошел военную кафедру. Сейчас работает на вагоностроительном предприятии.

– Мне пришла повестка, и я сразу же отправился в воен­комат. Армейская жизнь очень интерес­ная, формирует новые взгляды и цели в жизни. Понимаю, что будет непросто, но буду стараться, – заявил Ернур.

#Астана #армия #воинские сборы #офицеры запаса

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