В Астане ко Дню Республики открылась новая детская библиотека

Фото: Акимат Астаны

В преддверии 25 октября – Дня Республики в Астане состоялось торжественное открытие детской библиотеки №6, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В открытии детской библиотеки, расположенной по адресу: улица Сыганак, 14, приняли участие депутаты маслихата, глава управления культуры города Жанабай Мейрманкулов, а также представители сферы культуры и сотрудники библиотеки.

«На сегодняшний день функционируют 8 детских библиотек. Книжный фонд детской библиотеки №6 включает художественную литературу, энциклопедии, детскую литературу и зарубежную литературу – всего около 2 500 книг. Это зависит как от размера библиотеки, так и от количества сотрудников. Было решено сначала пополнить библиотеку детской литературой. Здесь услуги предоставляются бесплатно, работает сеть интернет. Вместимость библиотеки – 3 тысячи человек в год», - сказала руководитель централизованной библиотечной системы Астаны Гульбадан Мадибаева.

Замакима Нуринского района Алия Абсеметова, как первый читатель, записалась в библиотеку и взяла несколько книг для чтения дома.

«Я, как житель Нуринского района, как заместитель акима этого района, одной из первых оформляю абонемент в читальный зал. Я буду делиться и комментировать книги, которые я прочитала из этой библиотеки, на своей странице в Instagram. В дальнейшем предлагаю начать проект по чтению, обсуждению книг в этой библиотеке. Таким образом можно оказать поддержку и пропагандировать казахскую литературу, казахских писателей», – сказала Алия Абсеметова.

Отмечается, что библиотечная сеть города состоит из 22 библиотек, в числе которых библиотека для слепых и слабовидящих граждан. Книжный фонд городской сети составляет около 800 тысяч экземпляров. Так, в настоящее время количество книг, переданных в фонд библиотеки, увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом, что также оказало значительное влияние на рост числа читателей.