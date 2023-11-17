На ТЭЦ-3 Астаны запустили третий котел

Энергетика
86
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел. Запуск четвертого котла планируется в декабре текущего года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Общая тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 440 Гкалл/час. 

В городской администрации напомнили, что в октябре этого года было завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3, который стал своего рода долгостроем города. Тогда в работу было запущено 2 котла с мощностью 220 Гкалл/час.

ТЭЦ-3 начал работу уже в текущем отопительном сезоне. По информации акимата, на данный момент мощность трех котлов составляет 330 Гкалл/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть левобережья и новые застраиваемые районы.

ТЭЦ-3 считался долгостроем города, капсулу строительства тепломагистрали заложили еще в 2010 году.

#Астана #ТЭЦ #тепло #отопление #котел

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
Двойной праздник
Здравствуй, «миллионер»!
От форпоста до областного центра
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

ТЭЦ-2 в Алматы начали переводить на газ
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по эксп…
Куда подевался сжиженный газ в Шымкенте?
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]