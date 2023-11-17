На ТЭЦ-3 Астаны запустили третий котел

В Астане на ТЭЦ-3 запустили в работу третий котел. Запуск четвертого котла планируется в декабре текущего года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Общая тепловая мощность ТЭЦ-3 составляет 440 Гкалл/час.

В городской администрации напомнили, что в октябре этого года было завершено строительство первого этапа ТЭЦ-3, который стал своего рода долгостроем города. Тогда в работу было запущено 2 котла с мощностью 220 Гкалл/час.

ТЭЦ-3 начал работу уже в текущем отопительном сезоне. По информации акимата, на данный момент мощность трех котлов составляет 330 Гкалл/час. ТЭЦ-3 отапливает теплом часть левобережья и новые застраиваемые районы.

ТЭЦ-3 считался долгостроем города, капсулу строительства тепломагистрали заложили еще в 2010 году.