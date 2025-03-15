В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»

Общество
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Президентский центр РК пришли деятели культуры, студенты и преподаватели вузов Астаны, а также посетители центров активного долголетия и члены столичного клуба гидов.

фото предоставлено организаторами

– Праздник Наурыз – это богатейшее культурное наследие нашего народа. «Наурыз» с персидского языка переводится как «новый день» и знаменует равноденствие, обновление природы и преемственность поколений. По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане праздник будет отмечаться десять дней. Посетители центра в рамках Недели интерактивных экскурсий смогут ознакомиться с книжной выставкой, поучаствовать в обзорных тематических экскурсиях, посвященных истории традиционной казахской одежды и национальных музыкальных инструментов, – сказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

День для открытия недели был выбран не случайно: 14 марта – начало праздничной декады Наурызнама, а открывает ее Көрісу күні. В этот день люди радуются, что пережили долгую зиму, прощают друг другу прошлые обиды и желают здоровья. Молодежь навещает стариков с добрыми пожеланиями, а те в свою очередь благословляют их на долгую, благополучную и счастливую жизнь.

Знакомство с традициями Наурыз мейрамы в ходе Недели интерактивных экскурсий «Нау­рыз. Таным. Тарих» обещает стать увлекательным культурно-­познавательным путешествием в историю нашей страны. В развернувшейся экспозиции представлены редкие и ценные экспонаты из музейного, архив­ного и библиотечного фондов Президентского центра.

Продолжением праздничной декады Наурызнама в Президентском центре станет тематическая экскурсия «Домбра – бесценное наследие народа», где гости узнают о сакральном значении любимого казахского музыкального инструмента. Свои секреты раскроют мастер по изготовлению домбры Бауыржан Ардакулы и виртуозная домбристка, кюйши, заслуженный деятель Казахстана Анар Муздаханова.

Ко Дню национальной одежды в центре приурочили экскурсию «Золотой орнамент истории», посвященную казахскому женскому национальному костюму. Посетители увидят уникальную реконструкцию бешмета ханши Фатимы и узнают, как костюм отражал статус и мировоззрение казахских женщин прошлых веков.

#Астана #Наурыз #Президентский центр #Наурызнама

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