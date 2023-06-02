В Астане открылся сезон автомотоспорта

– Федерация существует с 2014 года, – рассказывает президент организации Анатолий Бондарь. – А я увлекся автомотоспортом еще в 2008 году. Начинал штурманом, прорабатывал маршрут, подсказывал водителю. Спустя два года сам сел за руль. Тогда собрал свою первую машину – BMW E3. В 2014-м получил аккредитацию и уже стал организатором подобных мероприятий. У истоков стояли 15 человек.

...Начало действа происходило в районе EXPO, откуда колонна всех видов транспорта – легковые, мотоциклы, джипы и прочие – выехала по городу до его окраины. К слову, каждое подобное мероприятие проходит под эгидой «Астана – город без наркотиков». Ведь цель организаторов – не только популяризировать этот вид спорта, но и привлечь молодежь к здоровому образу жизни.

– У нас сезоны открываются по-разному. Были, к примеру, выс­тавки, дриф-шоу. А вот с прошлого года организовываем гонки без правил, – уточнил Анатолий.

На этот раз «сражались» 12 машин. Согласно регламенту им нужно было выехать на специально оборудованное место – арену – и... врезаться в своих соперников. И так до тех пор, пока не останется один, последний. По правилам есть только два запрета – прямое столкновение лоб в лоб и удар в водительскую дверь. К слову, машина должна быть в каркасе безопасности, а водитель – в шлеме. Также внутри находится огнетушитель, вместо стекол – металлические сетки.

– Мероприятие очень громкое для нашего города, – говорит один из организаторов шоу Ильвар Агаев. – Мы планируем расширяться, привлекать турис­тов. Также уже получили заявки от Узбекистана, Кыргызстана и России, которые хотят к нам присоединиться.

К слову, в прошлом году шоу посетили более 10 тыс. зрителей, в нынешнем – около 8 тыс. Надо сказать, организовано мероприя­тие на высшем уровне. Перед заез­дом по мягкому грунту разлили воду, дабы не поднималась пыль. «Разогревали» толпу диджей и двое ведущих. А для тех, кто собирался провести здесь целый день, были организованы стихийные фастфудные площадки – то тут, то там продавали хот-доги, предлагали гамбургеры и шашлыки с пловом.

– Честно, не ожидал подобного масштаба, – делится впечатлениями один из зрителей. – Я думал, будет пара машин, немного человек, но все так круто сделано, интересно. Это очень радует. Хотелось бы побольше подобного у нас в стране.

Проект на данный момент некоммерческий. По словам организаторов, столичный акимат помог с основным: провели электричество, подвезли биотуалеты, обеспечили безопасность. На все остальное, а это приглашение судейской коллегии, возведение сцены, закуп флаеров и прочее, потратилась федерация. Так, на первое мероприятие, прошедшее в мае 2022 года, ушло около трех миллионов тенге. В нынешнем году уже меньше, потому как, добавил Ильвар, дорога уже проторенная, что-то осталось с прошлого раза, да и научены, на чем можно сэкономить и обойтись без лишних трат.

– Все идет от души. Увлекаюсь машинами с раннего детства. Помните FlatOut, гоночную компьютерную игру? Ею вдохновился, хотел сделать что-то подобное. Смотрел американские шоу, где собирают полные стадионы. Надеюсь, что и мы когда-нибудь доведем до подобного уровня наши турниры. Главное, чтобы молодежь не сидела без дела, ее надо чем-то увлечь, – отметил Ильвар Агаев.

...После всех подготовительных этапов прозвучал обратный отсчет. Полетели искры... Под жуткий рев моторов машины начали биться друг об друга. Скрежет металла, возбужденные крики толпы...

Интересно, что судьи здесь разъезжали верхом на конях – не на железных, а на самых настоящих жеребцах.

А бой был ожесточенным, никто не хотел уступать, а один из участников и вовсе в какой-то момент потерял одно переднее колесо, но все равно продолжал биться. К сожалению, долго он так не протянул.

Отметим, что кое-кто проявил креативность, замеченную и судейской коллегией турнира. Все внимание было обращено на машину, которая мало чем отличалась от автомобиля... дорожной полиции.

В итоге победителем стал представитель сообщества внедорожных клубов Astana Off-Road Уалихан Мухамеджанов. Правда, внешним видом его машина уже мало напоминала транспортное средство, но главное – она «выжила».

– Придерживались тактики Мохаммеда Али в бою против Джорджа Формена. Мы выжидали момент, когда останется меньше машин, чтобы у нас было больше преимуществ. Все-таки, я считаю, в гонках разум – это самое мощное оружие. Буквально три дня назад эта машина была разделена на пять частей, и все ее запчасти лежали в разных уголках города. Собрали машину всего за три дня и сразу же выехали на этот турнир, – рассказал Уалихан.

Победитель удостоился не только всеобщего внимания, но и денежного приза в 500 тыс. тенге, кубка и медали.