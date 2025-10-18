В Астане проходит ярмарка аграриев двух областей

Столица
261

Атмосферу праздника дополняет концертная программа: звучат народные и всеми любимые песни, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

На столичном ипподроме «Казанат» в эти выходные проходит очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием аграриев Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Для удобства посетителей площадку разделили на зоны. В просторном павильоне разместились торговые ряды с мясом, колбасными изделиями, рыбой, молочной и кондитерской продукцией. Здесь же – выпечка, дегустации и стенды крупных перерабатывающих предприятий. На улице работают овощные и фруктовые ряды.

Всего товаропроизводители двух регионов привезли в столицу более 800 тонн продукции.

В ярмарке принимают участие около 200 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. На прилавках – сотни наименований продукции: мясо всех видов, картофель, овощи и бахчевые культуры, молочная продукция, яйца, рыба, мед, колбасные изделия, мука и макаронные изделия, а также крупы, хлеб, варенье и другие продукты.

По словам организаторов, мероприятие направлено на поддержку отечественных производителей и развитие торговли между регионами.

Ярмарка на ипподроме «Казанат» продлится до конца выходных.

#Астана #сельское хозяйство #ярмарка

