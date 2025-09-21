В Астане проходит ярмарка сельхозпродукции двух регионов

Столица
2

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок в Астане продолжают аграрии области Абай и Атырауской областей. Посетители могут приобрести продукцию из регионов по фиксированным выгодным ценам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото: акимат Астаны

Аграрии области Абай и Атырауской областей привезли в столицу более 400 тонн товара - мясную, рыбную, молочную, бакалейную продукцию, а также овощи и фрукты. Продукты на прилавках выставлены напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

«Сегодня товаропроизводителями регионов предложено порядка 400 тонн продукции. В том числе 140 тонн мяса и мясопродуктов, 80 тонн овощей и фруктов. 70 тонн меда, 50 тонн бахчевой продукции, 25 тонн рыбы, 15 тонн молочных и порядка 20 тонн иных продуктов питания», — рассказал руководитель отдела продовольственной безопасности Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Дархан Отызбаев.

По мнению посетителей ярмарки, продукция области Абай отличается экологичностью, а среди товаров из Атырау особым спросом пользуется рыба.

«Я сегодня приехала сюда специально за рыбой. Тут сомы, сазаны, жерехи. Вкусно, экологически чисто, есть выбор и в плане качества, и в плане цен. Можно и поторговаться, на то она и ярмарка», - поделилась впечатлением астанчанка Ирина.

Напомним, что ярмарки проходят по субботам и воскресеньям на территории парковки ипподрома «Казанат» (шоссе Каркаралы 1), время работы с 9.00 до 18.00. К месту проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 18, 37, 303.

#Астана #сельское хозяйство #ярмарка

