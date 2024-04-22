В Астане сожгли более тысячи опасных роз и хризантем

Фото: Kazpravda.kz и МСХ РК

В столице уничтожили срезы цветов розы, хризантем и гипсофила в общем количестве 1320 штук. Кенийские цветы были заражены западным цветочным трипсом. На собственников продукции наложены штрафы на общую сумму 251 тысяч тенге.

Западный цветочный трипс повреждает более 250 видов растений. Вредитель питается соком растительных клеток. То есть ухудшается качество продукции и снижается урожайность. Кроме того, вредитель является еще и переносчиком опасного вируса томата. Следует отметить, что вредитель не представляет угрозы для здоровья человека.

Кроме того, на ФКП «ЖД Астана» госинспекторы выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата, он был обнаружен на семенах томата, завезенных из России. Они так же, как и цветы, были сожжены.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV) сохраняется на семенах и легко передается контактным способом. Данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека. Серьезный риск он предоставляет для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 80% урожая.

По вышеуказанному факту собственника продукции оштрафовали на 103 тысячи тенге.