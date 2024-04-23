В Астане впервые пройдет NeforOOm

26 апреля в г. Астана на площадке Astana IT University состоится мероприятие для медийщиков – NeforOOm. Это первое, проводимое в Казахстане, мероприятие для специалистов сферы PR, пресс-секретарей и журналистов, передает Kazpravda.kz

Эксперты, парламентарии и профессионалы медиа-сферы (PR-щики и журналисты) обсудят тренды в коммуникациях - как пиарить благотворительные проекты, общественные инициативы и непопулярные виды спорта, подискутируют есть ли перспективы у креативной индустрии и роль Kazakh Identity в информационной повестке, как ужесточение законодательных норм скажется на медиасфере?

Специальный workshop проведут главные редакторы популярных казахстанских изданий.

Поддержали NeforOOm – Альянс отраслевых PR-специалистов, благотворительный фонд «Аяла», реализующий благотворительные проекты в области здравоохранения и образования для помощи детям, консалтинговая компания в области GR, стратегических и кризисных коммуникаций «B2C consulting group», Федерация «Жамбы ату», продвигающая национальный вид спорта, казахстанский стартап SET24, представляющий инженерные технологии торговли без персонала, «MSSP Global» - казахстанский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, а также киношкола Rakurs Film.

Организатором NeforOOm является профессиональное сообщество PR room, которое создано в 2023 году в целях развития отраслевого PR в Казахстане. Его основатели - Гаухар Абеуова, Айнур Байгожа, Асель Алимханова и Олжас Беркинбаев.

Сообщество PR room содействует профессиональному развитию PR в Казахстане, в частности, развитию отраслевого PR и журналистики, организуя различные мероприятия, тем самым содействуя вопросам образования, повышению квалификации и профессиональному росту PR-специалистов и журналистов.

Регистрация на мероприятие по ссылке https://forms.gle/TcS1zCEwrgorzoy88