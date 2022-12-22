В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум, который, как стало очевидным, начнет выступать теперь в качестве одной из самых востребованных дискуссионных площадок на пространстве весьма значимого мирового региона.
В форуме приняли участие более 60 спикеров, в числе которых первые руководители международных организаций, государственных органов, авторитетные политики, эксперты и журналисты, известные медийные персоны. Состоялось свыше десяти тематических и специальных сессий. Многие часы были посвящены дискуссиям на интересные темы, связанные не только непосредственно с медиасферой, но и затрагивающие вопросы, актуальные сегодня для всего мира.
Институционализация сотрудничества
Двухдневная программа форума отличалась большим тематическим разнообразием. И это сделало фокус мероприятия гораздо более широким, чем просто обсуждение вопросов развития медиасреды и сотрудничества стран региона в соответствующей сфере. Фактически в Астане зародилась новая перспективная диалоговая площадка, которая будет привлекать внимание не только профессионалов медиасферы, но и всех думающих и неравнодушных людей.