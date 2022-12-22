В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум

В форуме приняли участие более 60 спикеров, в числе которых первые руководители международных организаций, государственных органов, авторитетные политики, эксперты и журналисты, известные медийные персоны. Состоялось свыше десяти тематических и специальных сессий. Многие часы были посвящены дискуссиям на интересные темы, связанные не только непосредственно с медиасферой, но и затрагивающие вопросы, актуальные сегодня для всего мира.

Институционализация сотрудничества

Двухдневная программа форума отличалась большим тематическим разнообразием. И это сделало фокус мероприя­тия гораздо более широким, чем просто обсуждение вопросов развития медиасреды и сотрудничества стран региона в соответствующей сфере. Фактически в Астане зародилась новая перспективная диалоговая площадка, которая будет привлекать внимание не только профессионалов медиасферы, но и всех думающих и неравнодушных людей.

Объединительный потенциал медиафорум продемонстрировал немалый – в дискуссиях на его полях о сотрудничестве, диалоге, совместной работе говорили в контексте гораздо более широком, чем необходимость усиления контактов между странами Центральной Азии.

Это продемонстрировала уже первая сессия второго дня форума, посвященная теме «Международные организации – мост сотрудничества», на полях которой речь шла о сотрудничестве государств Тюркского мира, стран Азии.

Как отметил президент Международной Тюркской Академии Шахин Мустафаев, выступивший модератором сессии, мир сегодня сталкивается со многими реальными вызовами и угрозами, и очевидно, что отвечать на глобальные вызовы страны могут лишь объединенными усилиями. И в этом, по его словам, решающая роль принадлежит международным организациям.

Однако кризис системы международных отношений в пос­ледние годы серьезно затронул функциональность международных организаций и пошатнул их авторитет.

– Сегодня порой под сомнение ставится не только репутация некоторых организаций, но и сама целесообразность их существования. Причем именно тех, авторитет которых еще вчера казался для нас всех незыблемым. Все это ставит перед международными структурами очень серьезные задачи по пересмотру целей, методов работы, перестройке деятельности в соответствии с новыми реалиями, вызовами, требованиями времени. И тем не менее только международные организации остаются узловыми структурами, способными осуществлять поиск решений современных мировых проблем, – подчеркнул он.

Спикер напомнил, что Тюркский мир участвует во многих пересекающихся между собой интеграционных процессах через такие международные структуры, как Организация тюркских государств, ОБСЕ, СВМДА, ШОС. Эти «интеграционные линии», по его словам, образуют сеть накладывающихся друг на друга и дополняющих друг друга точек соприкосновения и сотрудничества.

– Таким образом Центральная Азия в определенной мере берет на себя, если можно так сказать, функцию генератора стабильности. Думаю, именно этот путь консолидации, мобилизации потенциалов является наиболее адекватным ответом стран региона на сегодняшние угрозы и вызовы, – отметил Шахин Мустафаев.

Спикерами сессии выступили генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, первый генеральный секретарь ОТГ Халил Акынджы, генеральный сек­ретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

Новые технологии, креативные индустрии

Интересные дискуссии обеспечили на форуме сессии, посвященные темам искусственного интеллекта и креативных индустрий.

Сессия «Креативная индустрия как элемент социальной транс­формации» собрала, пожалуй, самое большое число спикеров. На эту тему были приглашены поговорить заместитель Премьер-министра РК Алтай Кульгинов, основатель глобально известного YouTube-проекта D Billions Эрнист Уметалиев, директор по международной дистрибуции телеканалов и радиостанций М6 Жан-Рене Оку­тюрье, вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов Paramount в СНГ и странах Балтии Мария Косарева, казахстанская актриса, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, маркетолог, основатель Diamir Interiors Амир Кабулов.

Выступая на сессии, Алтай Кульгинов отметил, что в развитых государствах мира креативная индустрия давно динамично развивается и получает поддержку со стороны государства. В Казахстане тоже принята концепция развития креативных индустрий на 2021–2025 годы.

Одна из задач – обеспечение занятости креативной и образованной части молодежи через появление новых крупных отечественных высокотехнологичных компаний и создание новых рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства.

– Креативный сектор позволяет заложить основы поступательного и планомерного развития креативной индустрии в Казахстане в качестве нового и перспективного источника роста. Именно креативная индустрия сегодня в мире выступает в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей и новых материальных благ... В нашей стране уже принята нормативно-правовая база и заложен фундамент сис­темного развития креативной индустрии, – отметил заместитель Премьер-министра. – Креативный сектор обладает значительным потенциалом развития несырьевого экспорта, обеспечения занятости, повышения доходов населения, особенно среди молодежи. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5% в 2025 году.

Как подчеркнул Алтай Кульгинов, Центрально-Азиатский регион обладает существенным потенциалом для развития креативной индустрии, но чтобы двигаться вперед, нужно определиться с рядом моментов. В частности, необходимо понять, что объединяет страны Центральной Азии в развитии креативных индустрий, и здесь ответом могут стать общее историческое прошлое и ценности, культурная и языковая близость. Также важно изучать лучший мировой опыт.

– Очень важно проанализировать: как с помощью креативных индустрий повысить узнаваемость стран Центральной Азии, ее культуры за рубежом? Как общими усилиями увеличить долю экспорта креативных индустрий? Мы должны четко понимать, что полноценный выход на мировые рынки креативных индустрий может быть осуществлен только при наших совместных усилиях, – отметил Алтай Кульгинов.

Он подчеркнул особое значение форума для дальнейшего развития сотрудничества стран региона, а также сделал акцент на том, что объединяющие наши государства ценности могут быть использованы для продвижения ЦА в качестве инвестиционного и туристического хаба.

Как изменит нашу жизнь развитие технологий искусственного интеллекта, обсуждали на форуме вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, вице-президент холдинга Alemira Group, основатель платформы Examus Дмитрий Истомин, основатель и директор BigData Team Алексей Драль, вице-президент Elsevier Global Марат Фатхуллин.

Модерировал сессию победитель мировых конкурсов в области IT, инженер-программист Амир Бозиев, чья работа в этом качестве сама стала демонстрацией уровня развития технологий ИИ– в завершение сессии модератор рассказал, что часть вопросов к спикерам была сгенерирована искусственным интеллектом.

Гендерный аспект

«Женщины в медиа: роль гендерного равенства в развитии гражданского общества» – такой важной теме была посвящена еще одна панельная сессия форума.

Как отметила заместитель руководителя Администрации Президента РК, глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, в этой формулировке скрыты три очень важные самостоятельные темы – роль женщин в медиа, гендерное равенство и развитие гражданского общества.

Она подчеркнула, что Казахстан за годы независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству, и это стало возможным благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества.

Как отметила Аида Балаева, по результатам 2021 года по индексу гендерного равенства Казахстан улучшил показатели, заняв лидирующую позицию в Центрально-Азиатском регионе. При этом наша страна работает над тем, чтобы устойчивый прогресс продолжался.

В частности, этому призвана способствовать Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В течение ближайших восьми лет, по словам Аиды Балаевой, планируется сократить разрыв в средней заработной плате мужчин и женщин, довести долю женщин в органах власти на уровне принятия решений до 30%.

Она также обратила внимание на то, что сегодня в секторе СМИ около 1 700 женщин занимают руководящие позиции – это примерно 32%. В том числе есть женщины-руководители ведущих республиканских телеканалов, газет и интернет-ресурсов.

– Хотелось бы затронуть и другой вопрос – то, как сегодня пода­ется образ женщины в медиа. В частности, в кино. На мой взгляд, это также немаловажный инструмент влияния на улучшение ситуации в области гендерного равенства как в стране, так и в регионе. В последнее время в Казахстане и в ряде стран Центральной Азии высказываются замечания, что в современных фильмах нет ярких женских ролей, способных олицетворять модель успешной женщины. В Казахстане проводился анализ кинофильмов за последние 10 лет на предмет изу­чения гендерных стереотипов. Результаты показали: превалирует стереотипное изображение женщины и гендерных ролей. В отечественных фильмах часто встречаются образы женщины-матери, страдающей женщины с внутренней болью, женщины-амазонки, женщины-подруги, возлюбленной главного героя, невесты, второй жены... И крайне мало имеется картин, в которых описывается образ образованной и успешной женщины. Нам всем пора подумать над этим. Уверена: моделей, с которых можно брать образы для киногероинь, у наших народов сегодня много, – сказала Аида Балаева.

Говоря о гражданском обществе, заместитель руководителя АП обратила внимание на то, что эта сфера демонстрирует реальный потенциал и успешный пример гендерного менеджмента. По ее словам, сегодня в Казахстане дейст­вуют свыше 22 тыс. НПО, и 37% из них возглавляются женщинами.

– Но если брать практическую статистику стабильно действующих НПО, то доля возглавляемых женщинами субъектов повышается до 80%. Спектр их деятельности достаточно широк – от волонтерских служб до кризисных центров. Все они активно участвуют в решении вопросов защиты прав и интересов граждан и продвигают ценности справедливости. Много женщин представлено и в составе авторитетного консультативного органа – Национального курултая, созданного по поручению Главы государства, – сообщила Аида Балаева.

Важным шагом в направлении политического продвижения прав женщин стало введение в 2020 году по поручению Президента РК 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Благодаря этому выросла доля женщин в представительных органах. В частности, в Мажилисе женщины-депутаты составляют 27%.

Как подчеркнула спикер, продвижение ценностей равенства прав и возможностей мужчин и женщин невозможно без активного освещения в медиа. Однако и здесь есть своя специфика, учитывать которую при подаче материалов крайне необходимо. В этой связи она заявила о готов­ности Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК оказывать всяческую поддержку отечественным СМИ и сотрудничать на международном уровне.

– Современный глобальный мир диктует нам повестку с множеством новых вызовов, и медиа сегодня стали колоссальным ресурсом влияния. Мы живем в эпоху, когда ни у кого нет монополии на информацию. Вопрос о созидательности всегда остается предметом, а самое главное – результатом работы наиболее компетентных кругов, поэтому обмен передовым опытом и дискуссии на острые вопросы как никогда актуальны. У каждой страны есть своей уникальный опыт и проекты. У каждой страны есть чему поучиться... Перед всеми государствами стоят, по сути, одинаковые цели – создать условия для гармоничного развития об­щества, и мы должны обмениваться опытом и создавать совместные проекты коллаборации, – резюмировала Аида Балаева.

Тему женщин и медиа продолжила специальная сессия с учас­тием известной журналистки, автора множества произведений Лиз Уелш, которая в Астане презентовала свою нашумевшую книгу «Охотница с орлом» (Eagle Huntress), где рассказывается история девушки-беркутчи ­Айшолпан Нургайып.

Завершила форум сессия, посвященная одной из актуальнейших для развития медиа тем, – «Как должно измениться образование в сфере медиа?». Своими мыслями поделились вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, глава отдела партнерства и благотворительности QS Зоя Зайцева, вице-президент Elsevier Global Марат Фатхуллин и другие спикеры.