В Атырау сменился аким

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Новым главой города стал экс-руководитель департамента торговли МТИ РК.

Фото: azh.kz

Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова по согласованию с Администрацией президента акимом города Атырау назначен Шакир Кейкин. Об этом сообщила пресс-служба акима области, передает Kazpravda.kz.

Глава региона отметил, что Шакир Кейкин имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ и государственного управления. По итогам сессии Серик Шапкенов дал ряд конкретных поручений по развитию города Атырау.

Шакир Кейкин родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО «Теңізмұнайкомплект» в городе Кульсары, до 1999 года занимал различные должности;

06.1999 - 01.2001 гг. – заместитель директора по коммерции ТОО «РАМАКО»;

01.2001 - 02.2008 гг. – директор ТОО «Казстройсервис ЛТД»;

02.2008 - 10.2008 гг. – аким Косшагыльского сельского округа Жылыойского района;

10.2008 - 07.2009 гг. – заместитель акима города Кульсары Жылыойского района;
 
07.2009 - 10.2018 гг. – аким города Кульсары Жылыойского района;

10.2018 - 02.2019 гг. – руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

02.2019 - 09.2019 гг. – заместитель акима Атырау;

09.2019 - 03.2022 гг. – аким Макатского района;

с 03.2023 г. и до нынешнего назначения занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

#назначение #аким #Атырау #Шакир Кейкин

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