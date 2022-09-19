Общество
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Серик Кабдулов

Яичный дефицит

Как сообщают местные власти, на эту вынужденную меру по­шли, чтобы не дать спекулянтам взвинтить цены на рынках города. По словам директора супермаркета Асета Мамбетова, хозяева небольших продуктовых магазинов, кондитерских и пекарен скупают у них яйца ящиками.

– Мы провели анализ и установили, что спекулянты покупают наши яйца с целью перепродажи. Поставщики же теперь не успевают доставлять нам данный продукт. Более того, они тоже подняли цены. Мы покупаем за 39 тенге, а продаем – по 35,6 тенге за штуку, работая в убыток. Сейчас вынуждены отдавать только по 10 яиц в одни руки. Но данный вопрос регулируется, – сказал Асет Мамбетов.

В управлении предпринимательства и туризма Атырауской области разъяснили введенные ограничения при продаже яиц так: «Яйцо куриное первой категории входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день по средствам «оборотной схемы» яичная продукция реализуется через «Идеал Маркет» в 38 точках по стоимости 35,6 тенге за штуку. В целях предотвращения спекулятивных действий и дефицита яиц было установлено ограничение в «Идеал Маркет» – не более 10 яиц в одни руки. В других торговых точках таких ограничений нет».

Кстати, в Атырауской области месячная потребность в яйцах составляет 7,9 млн штук. В регионе действуют два крупных предприятия по производству яичной продукции, мощность их производства за месяц состав­ляет около двух млн штук. Но эти два предприятия обеспечивают лишь 30% потребностей области. Для полного обеспечения региона осуществляется перевозка яичной продукции из Костанайской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Популярное

Все
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
GGG сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!
"Канело" обратился к Головкину после победы в трилогии
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Общество
Наркопритон содержала 39-летняя алматинка
Общество
Чиновники Караганды лишили более 5,5 тыс. человек возможнос…
Общество
Лжесотрудник налоговой угрожал проверками и вымогал деньги …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]