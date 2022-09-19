В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц

Яичный дефицит

Как сообщают местные власти, на эту вынужденную меру по­шли, чтобы не дать спекулянтам взвинтить цены на рынках города. По словам директора супермаркета Асета Мамбетова, хозяева небольших продуктовых магазинов, кондитерских и пекарен скупают у них яйца ящиками.

– Мы провели анализ и установили, что спекулянты покупают наши яйца с целью перепродажи. Поставщики же теперь не успевают доставлять нам данный продукт. Более того, они тоже подняли цены. Мы покупаем за 39 тенге, а продаем – по 35,6 тенге за штуку, работая в убыток. Сейчас вынуждены отдавать только по 10 яиц в одни руки. Но данный вопрос регулируется, – сказал Асет Мамбетов.

В управлении предпринимательства и туризма Атырауской области разъяснили введенные ограничения при продаже яиц так: «Яйцо куриное первой категории входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день по средствам «оборотной схемы» яичная продукция реализуется через «Идеал Маркет» в 38 точках по стоимости 35,6 тенге за штуку. В целях предотвращения спекулятивных действий и дефицита яиц было установлено ограничение в «Идеал Маркет» – не более 10 яиц в одни руки. В других торговых точках таких ограничений нет».

Кстати, в Атырауской области месячная потребность в яйцах составляет 7,9 млн штук. В регионе действуют два крупных предприятия по производству яичной продукции, мощность их производства за месяц состав­ляет около двух млн штук. Но эти два предприятия обеспечивают лишь 30% потребностей области. Для полного обеспечения региона осуществляется перевозка яичной продукции из Костанайской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.