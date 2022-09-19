Общество В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц 19 сентября 2022 г. 2:00 Серик Кабдулов Яичный дефицит Как сообщают местные власти, на эту вынужденную меру пошли, чтобы не дать спекулянтам взвинтить цены на рынках города. По словам директора супермаркета Асета Мамбетова, хозяева небольших продуктовых магазинов, кондитерских и пекарен скупают у них яйца ящиками. – Мы провели анализ и установили, что спекулянты покупают наши яйца с целью перепродажи. Поставщики же теперь не успевают доставлять нам данный продукт. Более того, они тоже подняли цены. Мы покупаем за 39 тенге, а продаем – по 35,6 тенге за штуку, работая в убыток. Сейчас вынуждены отдавать только по 10 яиц в одни руки. Но данный вопрос регулируется, – сказал Асет Мамбетов. В управлении предпринимательства и туризма Атырауской области разъяснили введенные ограничения при продаже яиц так: «Яйцо куриное первой категории входит в перечень социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день по средствам «оборотной схемы» яичная продукция реализуется через «Идеал Маркет» в 38 точках по стоимости 35,6 тенге за штуку. В целях предотвращения спекулятивных действий и дефицита яиц было установлено ограничение в «Идеал Маркет» – не более 10 яиц в одни руки. В других торговых точках таких ограничений нет». Кстати, в Атырауской области месячная потребность в яйцах составляет 7,9 млн штук. В регионе действуют два крупных предприятия по производству яичной продукции, мощность их производства за месяц составляет около двух млн штук. Но эти два предприятия обеспечивают лишь 30% потребностей области. Для полного обеспечения региона осуществляется перевозка яичной продукции из Костанайской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.