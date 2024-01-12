В Карагандинской области буран разыгрался 10 января. В течение дня из-за непогоды были перекрыты все республиканские трассы. В результате сотни автомобилей, автобусов и грузовиков оказались заблокированными на дорогах. Начались спасательные операции. Сотрудники депар­тамента по ЧС, военнослужащие и полицейские помогали вызволять транспорт из снежных заносов, эвакуировали людей и доставляли их в пункты обогрева. За сутки они помогли 237 водителям и их пассажирам, а также вытащили из снега 15 застрявших на трассах машин.

Вечером было принято решение закрыть движение и на областных дорогах. Начался транс­портный коллапс. Остановились пригородные автобусы. Они не смогли вывезти пассажиров из Караганды в города-спутники и близлежащие поселки. Обеспокоенные люди писали жалобы в социальных сетях и обращались за помощью в СМИ. Никто не хотел ночевать в степи.

На помощь пассажирам приш­ли сотрудники батальона патрульной полиции и работники железной дороги. Первые, дождавшись расчистки трасс, организовали сопровождение колонн из автобусов и прочего застрявшего транспорта. А компания «Пассажирские перевозки» бесплатно посадила людей на поезд, который доставил их в город Темиртау. Все благополучно добрались до дома.

Надо сказать, что коммунальные системы карагандинского региона тоже не выдержали натиска стихии. Шквальный ветер оборвал высоковольтные провода, из-за чего некоторые районы Караганды, Темиртау, Сарани и Шахтинска остались без электроэнергии. В городе металлургов это привело к отключению насосных станций, подающих воду. Вместе с тем на Темиртауской ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание в сети, что негативно отразилось на теплоснабжении моногорода. Энергетикам пришлось экстренно переподключать котлоагрегаты и ставить их на растопку. Ремонтные бригады всех коммунальных служб устраняли аварии в авральном режиме.

Штормовое предупреждение действовало еще и в четверг, 11 января. Поэтому власти Карагандинской области через социальные сети призвали жителей оставаться дома и не выезжать за город.

А в Павлодаре из-за штормового ветра упала главная елка города. К счастью, из-за ЧП никто не пострадал. Власти сразу же оцепили участок и приступили к демонтажу конструкции. Как отметили в городском акимате, елка разобрана и определена на хранение. Основная ее конструкция не повреждена, деформирована лишь часть элементов, которые будут восстановлены. Елку используют и в дальнейшем.

Отметим, что не так давно в соцсетях павлодарцы делились фотографиями, на которых был отмечен небольшой крен елки. В этом году именно эту конструкцию устанавливали впервые – на ее покупку и первичный монтаж из городского бюджета выделили 52 млн тенге.

Из-за урагана, а штормовое предупреждение о метели и сильном ветре с порывами до 37 метров в секунду действовало на территории всей области, без электричества в ночь на четверг остались 117 населенных пунктов в районах и городах Прииртышья. К 11 утра четверга электроснабжение восстановили в 69 из них. Сообщалось о пяти случаях срыва кровли со зданий школ и Дома культуры.

Кроме того, спасатели вели поиски пастуха, который пропал ночью во время бурана в районе зимовки Каржыколь Баянаульского района, но утром он сам вышел на связь. Также специалисты извлекли из заносов автомобили, спасли восемь человек. Поскольку трассы из-за непогоды были закрыты, 78 человек разместили в шести пунктах обогрева. Когда дороги открыли, они продолжили свой путь.

Последствия сильного урагана сейчас устраняют и в области Абай. В ночь со среды на четверг в регионе усилились порывы ветра с дождем. Из-за чего на центральной площади Семея, не выдержав напора природной стихии, рухнула новогодняя елка. Инцидент произошел около 10 вечера 10 января. Буквально через полчаса после происшествия подрядная организация выехала на место и начала демонтаж зеленой красавицы. В это же время в соцсетях начали распространять видео с сорванной с частного дома крышей в микрорайоне «Юность».

А в Бескарагайском районе ветер оставил без электричества жителей пяти сельских округов и села Бескарагай. Из-за сильных порывов ветра сорвало крышу дома в селе Бескарагай, в селе Ерназар частично сорвало кровлю. К счастью, жертв и пострадавших нет.