В Австралии разрешили массовый отстрел коал

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

За последний месяц в национальном парке Маунт-Эклс (или Будж-Бим) в штате Виктория (Австралия) по указанию властей снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал

Фото: © News Corp.

Представители природоохранных органов заявили, что этот шаг был необходим, поскольку многие коалы после пожара оказались серьезно ранены, обезвожены или находились на грани голодной смерти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Сотни коал погибли во время «плановой» акции по отстрелу животных после лесного пожара, уничтожившего примерно 2 000 гектаров в прошлом месяце.

Инцидент вызвал бурную реакцию у жителей Австралии и зоозащитников. Последние заявили, что наблюдения с движущегося вертолета не дают возможность оценить, в каком состоянии находится коала. Кроме того, уничтожение взрослых особей может привести к гибели их детенышей.

Как известно, коалы уже признаны исчезающим видом.

Напомним, более 100 тыс. животных погибли в Австралии в начале года в результате наводнений и паводков, обрушившихся на Квинсленд. 

 

 

#пожар #Австралия #коала

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