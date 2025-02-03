Мощные ливни обрушились на Австралию

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тысячи людей призвали эвакуироваться из-за наводнения от ливней. Также местные власти предупредили, что крокодилы могут появляться в тех местах, где их раньше не видели

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации телеканала CNN, один человек погиб, тысячи жителей были эвакуированы из-за наводнения на северо-востоке Австралии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Наводнение затронуло большую часть побережья Северного Квинсленда, сильно пострадали город Ингем и близлежащий город Таунсвилл», — говорится в материале.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что правительство предоставит все необходимые ресурсы для преодоления последствий наводнений.

«Уровень воды быстро растет, и нас ждет опасное и угрожающее жизни наводнение. Если вы не эвакуируетесь, спасать вас аварийно-спасательным службам может быть слишком опасно», — предупредили представители местной группы по управлению стихийными бедствиями Таунсвилла.

По данным метеорологов, наводнение произошло после нескольких дней проливных дождей. Во многих районах за 24 часа выпало до 600 мм осадков, пишет CNN.

 

#наводнение #эвакуация #ливни #Австралия

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