Массовая гибель животных произошла из-за мощных наводнений и паводков в Квинсленде

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Также пострадали приблизительно 3,1 тыс. км ограждений и около 7 тыс. км частных дорог, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По предварительным данным, 105 348 животных крупного рогатого скота пропали без вести или погибли», — сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что всего в Квинсленде насчитывается 13,3 млн особей. Из них 2,7 млн - овец, примерно 713 тыс. — коз.

Отмечается, что в результате наводнений и паводков также пострадали приблизительно 3,1 тыс. км ограждений и около 7 тыс. км частных дорог.

Представители отрасли отметили, что последствия от стихийного бедствия могут оказаться «катастрофическими» для скотоводов.