В Бюро нацстатистики запуcтили кабинет исследователя

Там исследователи могут получать доступ к деидентифицированным данным для проведения научных трудов

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Кабинет исследователя открылся в территориальных подразделениях Бюро национальной статистики в Астане и Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Теперь казахстанские и международные исследователи могут получать доступ к деидентифицированным данным для проведения научных трудов. Это создает значительные возможности не только для развития научной среды в Казахстане, но для международных сообществ.

«Исследователи могут подать заявку через кабинет пользователя на сайте stat.gov.kz. После одобрения им предоставляется доступ к данным, которые обрабатываются таким образом, что исключается возможность идентификации конкретных физических и юридических лиц, что соответствует международным стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Международные организации могут использовать эти базы данных исключительно в специально оборудованном кабинете, что способствует созданию контролируемой и защищенной среды», – говорится в информации.

В бюро добавили, что это решение поддерживает развитие науки, открывает новые возможности для проектов, а также способствует обмену знаниями между казахстанскими и зарубежными учеными, укрепляя научное сотрудничество.