Общество
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Сулейменов Азамат
корреспондент

Как сообщили в антимонопольном департаменте по Мангистауской области, владельцы частных дошкольных учреж­дений, преследуя корыстные цели и желая получить сверхприбыль от деятельности, незаконно брали деньги за сохранность мест детей в период соответствующего годового отпуска. В некоторых дошкольных организациях требовали и первоначальный взнос для принятия ребенка в детский сад, который в последующем не возвращался и не шел в счет погашения оплаты за услугу. Установлены факты взимания денежных средств без перерасчета, даже когда ребенок отсутствовал по уважительным причинам. Хотя законодательно оплата предусматривает фактически оказанную услугу в дни пребывания ребенка в учреждении.

Посредством проведения мероприятий антиинфляционного характера сотрудники департамента выявили факты некорректного распределения финансовых средств, предусмот­ренных на питание дошкольников, а также констатировали игнорирование работы по их объективной экономии.

– Налицо противоправные действия руководства дошкольных учреждений, которые грубо нарушают конституционные права граждан, в том числе многодетных семей и социально уязвимых слоев населения. Работа детских садов должна быть приведена в соответствии с требованиями законодательства, что поспособствует снижению оплаты и исключит факты неправомерных взиманий денежных средств, – прокомментировали в антимонопольном органе.

В месячный срок владельцы более сорока дошкольных организаций образования областного центра обязаны устранить имеющиеся нарушения. В противном случае последует расследование с принятием мер антимонопольного реагирования и наложением крупного штрафа.

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