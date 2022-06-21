Общество
В чем отличие Национального курултая от НСОД, рассказала Бану Нургазиева
Бану Нургазиева, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана»

Инструмент консолидации

Впервые инициатива создания курултая была озвучена в Послании народу Казахстана. Глава государства предложил создать новую модель общенационального диалога «вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия».

В чем отличие Национального курултая от НСОД, как будет функционировать новый институт, кто войдет в его состав – эти вопросы волновали не только казахстанцев, но и наших соседей за рубежом. К примеру, по приглашению общественного движения с 12 по 15 июня я находилась в Ташкенте для участия в мероприятиях Недели активных граждан. По итогам выступлений ощутила особый интерес узбекских коллег к происходящим в Казахстане демократическим преобразованиям.

Не только на сессиях, но и в перерывах представители негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана подходили и спрашивали, какие принципы будут заложены в основу работы Национального курултая, каковы перспективы развития неправительственного сектора Казахстана.

Признаюсь, отвечала словами Касым-Жомарта Токаева о том, что необходимо более широкое и глубокое вовлечение общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, что мы должны пробудить гражданскую активность в стране и запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом.

Национальный курултай призван стать центром консолидации казахстанского общества. Проведение первого заседания в Улытау, расположенном в центре нашей страны, где традиционно принимались самые важные для народа решения, создавало атмосферу патриотизма.

Мы понимаем, что быть членом Национального курултая при Президенте – почетная и ответственная миссия. За каждым из нас стоит коллектив или сообщество. Это означает, что все предложения будут предварительно обсуждаться на уровне своей целевой группы.

Гражданский Альянс Казахстана как крупнейшая общественная организация страны, объединяющая свыше 3,5 тыс. НПО и общественных деятелей во всех регионах, будет не только обсуждать и вырабатывать важные для общества инициативы и предложения, но и выступать в роли проводника реформ, разъяснять населению суть проводимых преобразований.

На курултае поднимались самые разные вопросы. Каждое выступление было интересным и важным. Примечательно, что одним из первых выступил известный математик, ученый Аскар Жумадильдаев – это продемонстрировало важность качественного образования, развития науки.

Укрепление основ общенационального единства, патриотических чувств, формирование общей культуры граждан, правового сознания, повышение ответственности перед будущими поколениями – вот неполный перечень озвученных тем.

Президент, как всегда, выступил с новыми интересными инициативами. Например, предложил создать мобильное приложение Qurultay, которое позволит любому гражданину страны принимать участие в диалоге, вносить свои предложения, озвучивать собственные идеи.

Максимально повышается гражданская активность, а это именно то, что Президент четко и последовательно продвигает на всех уровнях. Мы все хотим видеть нашу страну сильным процветающим государством. Формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» не будет совершенной без развитого гражданского общества.

В кулуарах заседания все мы говорили, что это историческое событие, что мы, как и наши предки, хотим изменить жизнь к лучшему, призываем к миру и консолидации.

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