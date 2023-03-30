В чем смысл и цель глубинных реформ?

После двухмесячной «передышки» нижняя палата вновь начала работу. Открывая первую сессию Парламента VIII созыва, Касым-Жомарт Токаев дал оценку прошедшим выборам и масштабной программе политической модернизации, а также обозначил приоритеты, на которых обновленному Мажилису предстоит сконцентрироваться при принятии законов в предстоящем политическом сезоне.

В Казахстане значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции, заявил Президент, и даже назвал это прорывом и открытием новой исторической эпохи.

Внеочередные выборы депутатов Парламента завершили большой страновой избирательный цикл. По итогам конституционной реформы законодательно оформ­лены конкурентные правила формирования представительной ветви власти. Новый формат проведения выборов существенно расширил возможности для граж­дан, заинтересованных в политическом участии, активизировал электоральное поле.

В результате выборов в Парламент прошли шесть из семи партий, что в два раза больше по сравнению с предшествующим созывом, 29 депутатов будут представлять интересы избирателей от регионов. Ответственность народных избранников перед страной и народом существенно возросла. И следующие пять лет для них станут экзаменом на «профессиональную пригодность».

Все институты власти станут работать по-новому. Причем в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. И, как подчеркнул Глава государства, мы продолжим твердой поступью идти по пути реформ.

Директор Общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев накануне совместного заседания палат Парламента на своей странице в Facebook напомнил, что Касым-Жомарт Токаев и ранее заявлял о продолжении реформ.

«2022-й был особенным и памятным для всех казахстанцев. Он выдался годом испытаний и больших перемен. Страна попала в зону политической и экономической турбулентности. При этом он оказался и годом надежд на то, что Президент станет локомотивом реформ, преодолев нежелание чиновничества нарушать статус-кво. Повод для оптимизма имелся: Глава государства объявил о проведении политической модернизации, в результате сам стал беспартийным, вернулась смешанная система голосования в законодательные органы власти, опустилась планка для прохождения партий в Мажилис с 7% до 5%, снизились требования для регистрации новых партий. Прорывные идеи удалось сгенерировать, и в итоге консервативная система госаппарата сдвинулась в сторону либерализации политической жизни и большего вовлечения граждан в управление государством», – констатировал Эдуард Полетаев.

Фокус на национальных интересах

Ведущий эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мирас Жиенбаев, комментируя выступление, отмечает:

– Комплекс осуществляемых политических реформ сводится к задаче полной перенастройки всех ветвей государственной власти. Именно политические трансформации становятся фундаментом и своего рода гарантом осуществимости необходимых реформ. Фокус на себе – национальных интересах, целях, задачах и приоритетах – главный ответ Казахстана на происходящие структурные кризисы современной системы международных отношений и ту геополитическую напряженность, что является частью данных процессов.

По его мнению, стратегия укрепления институтов государственной власти, отхода от их персонификации, создания принципиально новых парадигм развития – это то, на что направлены основные страновые усилия. В конечном счете сильные устойчивые политические институты признаны обеспечивать устойчивость самого государства в условиях фактически «идеального шторма» в мировой геополитике. Именно поэтому фокус на укреп­ление институтов сегодня имеет фундаментальное значение.

– Озвученные Главой государства ценности верховенства права, единства народа, социальной справедливости и внутриполитической стабильности призваны обеспечить построение качественно новых нарративов общественного развития и, в конечном счете, стать основой построения новой модели казахстанского экономического развития, – уверен Мирас Жиенбаев.

Одним из интересных посылов выступления Президента эксперт КИСИ считает необходимость провести полномасштабную ревизию с учетом глобальных тенденций «Стратегии развития Казахстана до 2050 года».

– Принципиально важно проговорить то, что Стратегия «Казахстан-2050», как и многие стратегические документы странового развития, писались в условиях «старой нормальности» мирового развития. Сама стратегия была представлена еще в 2012 году, и в ее базовых сценариях содержатся параметры и переменные «старого» мира, где государства находились в значительно более благоприятных условиях мировой экономики (именно на этот период пришелся пик экономического бума Казахстана). Мировая торговля была по-настоящему глобальной, а принципы и нормы в ее основе – действительно либеральными. И конечно, сами государства не сталкивались с реальными последствиями и ростом­ ассиметричных и гибридных угроз физическому выживанию. Иными словами, мир был совершенно другим, и ни один из прогнозов даже самых развитых в мире держав не учитывал тот перечень проблем, в условиях которых мы находимся сегодня, – поясняет Мирас Жиенбаев.

Глобальная пандемия, делиберализация, скатывание мировой торговли в рецессию, рост голода и неравенства, кратный рост военной напряженности в мире и в Евразии, демографические вызовы и множественные афтершоки глобальных процессов говорят о том, что мир сегодня является еще более сложным и взаимозависимым, чем когда-либо в мировой истории.

– Именно это имеет в виду Президент, говоря о необходимости ревизии стратегических документов, которые сегодня в некотором смысле неполно соответствуют реалиям мировой повестки. Обновленный или принципиально новый документ должен не только отражать текущие мировые реалии, но и совмещать их с национальными приоритетами странового развития, конвертируя потенциальные риски в качественно новые возможности для Казахстана, – считает эксперт.

Все для блага человека

Многие лидеры общественного мнения, блогеры, журналисты вчера активно обсуждали выступление Главы государства в соцсетях. И каждый отмечал что-то свое.

«Из всего, что сказал Президент, для меня принципиально новое – это прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения», – написала в Facebook известный казахстанский журналист Полина Шиманская.

Более того, как сказал Президент, после этого начнется переход к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому.

Также Глава государства поднял вопрос, касающийся юридической защищенности медицинских работников. Президент подчеркнул, что прежние законотворцы обсуж­дали социальный законопроект год, но в нем только страхование ответственности врачей.

«Знаю не понаслышке, как порой оскорбляют, угрожают и даже физически расправляются с медиками, при этом они не могут даже сделать что-то в ответ. Мало в какой цивилизованной стране еще есть такое отношение к тем, кто спасает жизни. Думаю, важно, чтобы их защищал закон, – негодует журналист. – Говорил Касым-Жомарт­ Токаев и о развитии 65 приграничных районов. Я часто езжу по стране и вижу, как оголены порой на десятки, а то и на сотни километров регионы вблизи государственных границ, что с точки зрения нацбезопас­ности совсем не правильно. Ну а пока ждем новое Правительство, активный Парламент и новых акимов, избранных казахстанцами».

О приграничных районах рассуждает и директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

– Они самые убогие. Я сам оттуда родом. Дороги у нас не ремонтировались ни разу за 30 лет! Наконец Президент поручил соз­давать наиболее комфортные условия, чтобы люди оставались там жить, – сказал он в интервью. – Нет никакой формулы «сначала экономика, потом политика» или наоборот. В этом обращении Президента экономика с политикой идут вместе, причем параллельно с человеческим капиталом.

По словам Талгата Калиева, человеческий капитал – крайне многомерное понятие, включаю­щее в себя не только образование, здоровье и так далее, но еще и уровень жизненного комфорта, потребительскую корзину, доходы, культурный кругозор, вовлеченность в спорт, вплоть до мобильности человека и способности путешествовать. В этом обращении модернизация предполагается не только исключительно абстрактными формами на языке экономики как некоей бездушной материи, а именно через контекст человека, через его развитие.

– Президент говорит о том, что надо развивать экономику, принимать правильные законы, соз­давать оптимальные экономические условия для того, чтобы каждый гражданин мог дальше самореализовываться, получать образование и в свою очередь вносить вклад в жизнь страны. Это круговорот возможностей и синергии, которая перетекает из политики в экономику, в человеческий капитал и наоборот. Политическая весна по-казахстански выглядит именно в таком контексте, – отмечает политолог.

Важными он также считает поставленные задачи по развитию Национального инфраструктурного плана и Градостроительного кодекса, запуск по примеру Президентского молодежного кадрового резерва программы отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании.

Теперь – экономика!

Львиная доля выступления Касым-Жомарта Токаева была посвящена экономике.

В предстоящие пять лет стоит задача ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии. Заняться сейчас экономикой вполне закономерно, считает политолог Газиз Абишев. Да, выборы нужны для укрепления связи электората с властью и повышения ответственности власти перед народом. Но теперь надо повышать активность экономики, потому что она сейчас на первом месте.

– Инфляция и падение доходов тревожат народ, – справедливо замечает Газиз Абишев.

Логичным называет такой подход и финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

– Если проследить логику выс­туплений Президента, то видно, что весь прошлый год он уделял больше внимания политическим преобразованиям, делал много заявлений, которые касались политики, и экономику старался особо не затрагивать. Было бы логичным предполагать, что следующим шагом будет упор на экономику. То есть сначала мы приводим в порядок политическое поле, а затем через изменившийся политический дискурс начинаем преобразовывать экономику, – ответил он в интервью.

Президент на прошлогодних выборах получил мандат доверия на следующие семь лет, после этого был избран новый Парламент, и через все эти выборы переподписан новый общественный договор с населением. Весь прошлый год был заточен именно под это. Теперь с Президентом, получившим новый мандат, с новым Правительством мы начинаем разбираться с экономикой.

– И, наверное, это правильно. Формулу «сначала экономика, потом политика» мы уже опробовали, и оказалось, что она не работает. То есть нельзя улучшать и реформировать экономическую систему, ничего не поменяв в политическом устройстве, – уверен экономист. – Касым-Жомарт Токаев в выступлении коснулся фискальной, налоговой, бюджетной политики, развития малого и среднего бизнеса, социальной сферы, инфраструктуры, прошелся практически по всем актуальным на сегодняшний день проблемам, которые копились последние 15–20 лет. Видно, что он прекрасно понимает, о чем идет речь.

Важными экономическими блоками выступления стали демонополизация экономики, возвращение незаконно выведенных активов, обеспечение реальной защиты частной собственности и создание конкурент­ных рыночных условий. Следует работать над реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры, оцифровкой процесса взаимодействия фис­кальных органов с бизнесом.

Президент говорил о необходимости дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость, которые формируют львиную долю госбюджета, об ускоренном развитии обрабатывающей промышленности и наукоемкой экономике. Среди насущных проблем – низкие тарифы и цены на газ, недостаток базовой инфраструктуры – дорог, линий электропередачи, газопроводов, устаревшая энергетическая инфраструктура.

– Зима прошла под флагом Экибастуза, который замерзал, и проблемы подобного рода годами копятся по всей стране. Вполне возможен инфраструктурный коллапс, когда рухнуть может все. ООН предупреждает, что Казах­стан в ближайшие 10 лет может столкнуться с дефицитом питьевой воды, – перечисляет Арман Бейсембаев.

Экономист опасается, что из-за дефицита бюджета, который покрывается за счет Нацфонда, мы не сможем ничего оставить будущим поколениям. Государство год от года тратит больше, чем зарабатывает. И с бюджетом надо что-то делать. Иначе, по его мнению, рано или поздно мы столк­немся с необходимостью урезать зарплаты, пенсии, пособия.

– У Президента сложная задача, и сегодня он уже сказал, что придется проводить непопулярные меры. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства, потому что жить не по средствам стране уже нельзя, – отмечает экономист. – Держать население в ощущении ложной стабильнос­ти тоже не получается, это будет требовать все больше денег. Но ведь когда-нибудь цены на газ, бензин, коммунальные услуги, которые у нас сейчас сильно занижены, должны вырасти.

Тем не менее пока Казахстан остается единственным государством в регионе, которое обеспечивает мощную социальную поддержку населению. С 1 сентября пособие для лиц с особыми потребностями вновь будет увеличено на 14,5%. Также Президент предложил ввести специальные выплаты работникам, трудящимся во вредных условиях. Все приоритеты дальнейшего развития, обозначенные Главой государства, должны быть учтены в предстоящей законотворческой деятельности.