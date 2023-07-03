В честь великого предка

В этот день спортсменам предстояло преодолеть заплыв на 4 км по Ишиму, проехать 180 км на велосипедах, а потом совершить и марафонский забег в 42 км. Отличительной особенностью данного международного мероприятия стало и то, что состязания в этом году были посвящены 800-летию нашего великого предка Султана Бейбарса.

Родившийся в степях Дешт-и-Кыпчака, он в детстве был продан в рабство, но, пройдя нелегкий путь, впоследствии стал смелым воином и могущест­венным правителем Египта и Сирии. Символично, что Ironman (в переводе «Железный человек») был проведен в честь легендарного полководца, который оказался силен не только телом, но и духом.

На старте Ironman Kazakhstan и Ironman 70.3 Astana, проводимых Всемирной корпорацией триатлона (WTC), с пожеланиями успехов выступили министр культуры и спорта Асхат Оралов, заместитель акима Астаны Ерлан Бекмырзаев, а также известные меценаты и организаторы турнира.

– Участие в турнире наряду с зарубежными атлетами и прославленных отечественных спортсменов, как и статус самого соревнования, способствует популяризации в Казахстане не только триатлона, но и здорового образа жизни в целом. Развитие массового спорта – одна из главных наших целей, поэтому министерство всячески поддерживает проведение в стране подобных турниров. Всего проходят две гонки. Это полная дистанция: заплыв на 3,86 километра, велогонка на 180,25 километ­ра и марафонский забег на 42,195 километ­ра, а также вдвое укороченная дистанция Ironman 70.3. Спорт­смены, занявшие первые 50 мест на полной дистанции, получат путевку на чемпионат мира во Франции, а 30 лучших по итогам Ironman 70.3 – на мировое первенство в Финляндии.

Отмечу также, что Ironman Kazakhstan успел стать не только важным спортивным мероприятием, но и одним из главных туристических событий Астаны. В прошлом году соревнования посетили 5 000 человек. Надеюсь, это число будет только расти, – подчеркнул Асхат Оралов.

Отметим, что наибольшее количество спортивных туристов прибыли из Индии, Великобритании, Германии, Польши, Швейцарии, Италии, США. Они остались очень довольны условиями гонки и заверили, что обязательно примут участие и в следующих казахстанских турнирах.