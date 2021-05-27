В Договор о ЕАЭС внесены поправки в связи с введением авансовых платежей
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей, в связи с чем и возникла необходимость внесения поправок в Договор.
"Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов. Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты", – пояснил министр.
Поправки призваны минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины.
Также поправки позволят использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения и подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы и т.д.
Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности.
Также в связи с поправками отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому коду бюджетной классификации в отдельности.