С работами юных художников и ремесленников Жамбылской области, представляющих разные этносы, ознакомились посетители областной художественной выставки изобразительного искусства и ремесла «Мой мир», которая состоялась под эгидой 30-летия АНК 14 апреля 2025 года в Доме Дружбы

На церемонии торжественного открытия выступила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления информации и общественного развития акимата Жамбылской области Мубарак Жинакбаева, которая вручила Благодарственные письма участникам. Также перед аудиторией выступили художник-керамист, член Союза ремесленников Жамбылской области, член Союза художников города Тараз «Арт Тараз» и педагог дополнительного образования в НИШ города Тараз Индира Губашева, учитель художественного труда гимназии №40 отдела образования города Тараз Татьяна Вотинцева.

После торжественной части было знакомство с представленными работами. В этот раз посетители могли ознакомиться с более чем 200 разножанровыми работами свыше 130 участников, представляющих творческую студию TORRI ART, детский развивающий центр «Вундеркинд», областной центр проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий», студию «Мерей», центр технического творчества, НИШ г. Тараз, центр «Анаға тағзым», гимназии №40, №41 им А.С. Пушкина, школы №42, №66 Тараза и сш аула Амангельды.

Можно было увидеть рисунки, картины в разных техниках, керамику и прочие работы декоративно-прикладного искусства. С экспонатами ознакомила заведующая Выставочным залом КГУ «Қоғамдық келісім» Жазира Шілдебаева.

Выставка продлится до 15 апреля 2025 года.