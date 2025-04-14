В Доме дружбы – открытие выставки «Мой мир»

Культура
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С работами юных художников и ремесленников Жамбылской  области, представляющих разные этносы, ознакомились посетители областной художественной выставки изобразительного искусства и ремесла «Мой мир», которая состоялась под эгидой 30-летия АНК 14 апреля 2025 года в Доме Дружбы

На церемонии торжественного открытия выступила руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления информации и общественного развития акимата Жамбылской области Мубарак Жинакбаева, которая вручила Благодарственные письма участникам. Также перед аудиторией выступили  художник-керамист, член  Союза ремесленников Жамбылской области, член  Союза художников города Тараз «Арт Тараз» и педагог дополнительного образования в НИШ города Тараз Индира Губашева, учитель художественного труда гимназии №40 отдела образования города Тараз  Татьяна  Вотинцева.

После торжественной части было знакомство с представленными работами. В этот раз посетители могли ознакомиться с более чем 200 разножанровыми работами свыше 130 участников, представляющих творческую студию TORRI ART,  детский развивающий  центр «Вундеркинд», областной центр проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий»,  студию «Мерей», центр технического творчества,  НИШ г. Тараз, центр «Анаға тағзым»,  гимназии  №40, №41 им А.С. Пушкина,  школы №42, №66 Тараза и  сш   аула Амангельды.

Можно было увидеть рисунки, картины в разных техниках, керамику и прочие работы декоративно-прикладного искусства. С экспонатами ознакомила заведующая Выставочным залом КГУ «Қоғамдық келісім» Жазира Шілдебаева.

Выставка продлится до 15 апреля 2025 года.

#культура #выставка

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