В ДООЗ Нур-Султана озвучили итоги проверок проб тортов Happy Cake

Фото с сайта chem-lab.ru
В пробах тортов ТОО "Happy Cake" обнаружены кишечные палочки. Об этом заявил руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан Садвакас Байгабулов на пресс-конференции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Мы отобрали пробы как на объекте, так и в очаге, то есть в семье. Были отобраны остатки тортов "Птичье молоко" и "Наслаждение". По результатам лабораторных исследований, в остатках данной продукции была обнаружена Salmonella Enteritidis", – озвучил руководитель столичного ДООЗ итоги лабораторных исследований.
По данным департамента, в настоящее время количество пострадавших от продукции данной компании составляет 13 человек, из них 10 взрослых и 3 детей. Стационарное лечение получают 8 больных, 5 человек на амбулаторном лечении.
По словам Байгабулова, в стационаре принимают лечение те, кто несвоевременно обратились за медпомощью. До этого они занимались самолечением.
"Шестерым пострадавшим выставлен лабораторно подтверждённый окончательный диагноз сальмонеллез, гастроинтестинальная форма, гастроэнтероколитический вариант, средней степени тяжести, вызванный Salmonella Enteritidis. Четверым пострадавшим клинико-эпидемиологически выставлен окончательный диагноз сальмонеллез, гастроинтестинальная форма, гастроэнтероколитический вариант, средней степени тяжести. Двоим пострадавшим выставлен диагноз острый энтероколит средней степени тяжести. У одного пострадавшего диагноз уточняется. Установлена прямая связь между больными, у которых выявили сальмонеллез, и продукцией Happy Cake, которую мы изъяли", - сообщил Байгабулов.
В свою очередь, юрист ТОО "Happy Cake" Айнур Каирбек заявила о том, что на момент оглашения данных они еще не получили официальные результаты проверки.
"Мы не получили никакие результаты данной проверки, как субъект этой проверки. Потому, как юрист заявляю, что мы предупреждаем и официально направили в ваш адрес письмо о том, что мы не даем согласия на распространение данных сведений относительно данной проверки в СМИ и в том числе общественности. Поэтому мы предупреждаем, что будут применены нормы статьи 28 Предпринимательского кодекса и статьи 143 Гражданского кодекса, где госорган несет установленный законом ответственность за распространение сведений, которые не соответствуют действительности. Мы считаем, что в данном случае в проверке участвуют две стороны, и поскольку мы еще не видели те документы, то обсуждать сейчас на этом уровне не рекомендуется. Мы согласие не даем", - заключила Каирбек.
Владелец ТОО "Happy Cake" Асхат Солтанов добавил, что они намерены изучить данные проверки.
"Нам нужно время, чтобы все изучить. У нас есть определенный срок для обжалования", - сказал Солтанов.
Юрист тоже заявила, что для начала они ознакомятся с документами проверки.
"Мы официально письменно запросили доступ к материалам проверки, которые являются промежуточными. На сегодня результатов в виде предписания, акта результата проверки не было. И сейчас говорить, что будем обжаловать это в суде или нет, мы не можем. Потому что мы должны их изучить с правовой точки зрения", - добавила Каирбек.
Хозяин кондитерской "Happy Cake" Асхат Солтанов напомнил об инциденте отравления сотрудника районного отделения ДООЗ.
"Я хочу обратить внимание: в январе приходит сотрудник районного управления ДООЗ с извещением о проверке и вручает нам его. Приложены все документы: заявление, чек, все как положено. Человек купил за 450 тенге у нас одно пирожное и отравился, то есть это через месяц после того, как господин Садвакас взялся за нас, скажем так грубо. Через месяц приходит проверка. Мы растерялись, начали смотреть по записям с камер, по времени, которое указано на чеке, кто купил. Естественно, мы запереживали - один капкейк и первое такое обращение. На записях с камер узнали сотрудника ДООЗ. Он раньше к нам приходил на смывы, на лабораторные исследования. Подняли протокола, хотели сверить, фамилия та или нет. Сотрудника того фамилия Айдаров, пишет нам - Сансызбаев. Мы понимаем, что-то не так, собираем документы, пишем заявление в прокуратуру. Она начала производство, в итоге приходит формальная отписка, что сотрудник экс, он уже не работает", - поделился предприниматель.
В свою очередь, руководитель ДООЗ Садвакас Байгабулов попытался объяснить ситуацию.
"Что касается действий экс-сотрудника, он был уволен в сентябре. Здесь неправильно преподносится информация. Этот экс-сотрудник, осужденный за коррупционные правонарушения, уволен по отрицательным мотивам в сентябре 2018 года. Находясь под следствием, он совершил еще одно коррупционное правонарушение. В сентябре был осужден, приговорен к штрафу. Он был уволен. То, что в январе он официально через электронное правительство подал жалобу, прикрепил заявление согласно закону об обращении граждан, мы обязаны проверить. Если мы не выйдем на проверку, то к нам примут санкции. Соответственно, началась процедура организации проверки", - сказал глава ДООЗ.
"Потом Сансызбаев написал письмо, что он отзывает проверку, соответственно, она не состоялась. Единственная вина сотрудника - на работу была принята девушка, вчерашняя студентка, она забыла указать номер, регистрацию извещения и срок проверки. А что помешало господину Асхату в январе подать в суд, прокуратуру, осветить этот факт в СМИ, а не выждать какое-то время, и сейчас под своим соусом преподнести, как будто это действующий сотрудник, как будто он задним числом уволен. Но он уволен в сентябре", - добавил Байгабулов.