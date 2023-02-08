В духе черного юмора развлекал жителей Петропавловска местный блогер. Он катался в легковом автомобиле, из багажника которого торчали... ноги в кроссовках
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Аскер Шыгысов
«Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска задержали 22-летнего водителя автомашины LADA (ВАЗ) 2112. В отношении горожанина составлен протокол за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. С молодым человеком провели профилактическую беседу», – сообщила пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области. Нарушитель оплатил штраф в размере пяти МРП – 17 250 тенге.