В духе черного юмора развлекал жителей Петропавловска местный блогер. Он катался в легковом автомобиле, из багажника которого торчали... ноги в кроссовках

Позже выяснилось, что автор мрачноватого розыгрыша по имени Вахтанг якобы захотел проверить реакцию людей и оперативность полицейских. Для этого он «обул» штаны и поехал «обувать» обывателей, а на своей странице в социальных сетях заявил, что ему, дескать, крайне важно было зафиксировать реакцию прохожих, а еще узнать, насколько быстро среагируют на его постановку местные правоохранители.

Странное желание, если не сказать больше. Впрочем, чему тут удивляться, если оглянуться по сторонам? Какая жизнь – такие и шутки. За примерами ходить далеко не надо. Попутно лишь скажу, что черный юмор, как правило, циничный. Комический эффект достигается насмешками над смертью, насилием, болезнями, голодом и другими мрачными материями. Когда-то черный юмор носил еще и ритуальный характер. Взять хотя бы пир во время чумы. Во время бедствия люди переодевались в нечисть и устраивали карнавал, чтобы злые духи, увидев, что им все равно, перестали терзать бедный народ.

В любой ситуации, считал писатель Сергей Довлатов, необходима минимальная доля абсурда. Возможно, что именно этим правилом и руководствовался блогер Вахтанг.