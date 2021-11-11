В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане

Предстоящей зимой в Нур-Султане выпадет снега в два-три раза больше обычного. Об этом сообщил руководитель Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям Эльдор Райымбеков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
«Согласно прогнозу «Казгидромета», этой зимой в столице объем выпавшего снега будет в два-три раза больше обычного. В связи с этим, когда снега много, часто случается так, что люди застревают на дорогах. В таких случаях, вместе с людьми нужно эвакуировать и их транспорт. Поэтому, еще раз прошу жителей при неблагоприятных погодных условиях не выезжать в путь», – сказал Райымбеков в ходе проходящих в городе командно-штабных учений «Зима - 2021».
Также руководитель управления сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
«Мы, совместно с АО «НК «Казавтожол» и ТОО «Казахавтодор» рассматриваем возможность привлечения к ответственности жителей, выезжающих из города в зимнее время, не обращая внимания на оповещения о неблагоприятных погодных условиях. Есть такие, что выезжают, несмотря на непогоду и предупреждения. В результате, люди оказываются в чрезвычайной ситуации. То есть, работники дорожной службы будут сообщать о владельцах автомашин, выехавших в метельные дни, далее стражи порядка будут привлекать таких граждан к административной ответственности. Здесь главный вопрос – безопасность людей», – отметил Эльдор Райымбеков.
По его словам, законодательством такая ответственность предусмотрена. То есть, выезд в непогоду является нарушением правил дорожного движения. Поэтому, будут приниматься меры для привлечения водителей, не обращающих внимания на предупреждения, к ответственности.
Глава управления пояснил, что это относится лишь к тем, кто выезжает, несмотря на оповещения о неблагоприятных погодных условиях и предостережения сотрудников ЧС и полиции.
«Согласно прогнозу «Казгидромета», этой зимой в столице объем выпавшего снега будет в два-три раза больше обычного. В связи с этим, когда снега много, часто случается так, что люди застревают на дорогах. В таких случаях, вместе с людьми нужно эвакуировать и их транспорт. Поэтому, еще раз прошу жителей при неблагоприятных погодных условиях не выезжать в путь», – сказал Райымбеков в ходе проходящих в городе командно-штабных учений «Зима - 2021».
Также руководитель управления сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
«Мы, совместно с АО «НК «Казавтожол» и ТОО «Казахавтодор» рассматриваем возможность привлечения к ответственности жителей, выезжающих из города в зимнее время, не обращая внимания на оповещения о неблагоприятных погодных условиях. Есть такие, что выезжают, несмотря на непогоду и предупреждения. В результате, люди оказываются в чрезвычайной ситуации. То есть, работники дорожной службы будут сообщать о владельцах автомашин, выехавших в метельные дни, далее стражи порядка будут привлекать таких граждан к административной ответственности. Здесь главный вопрос – безопасность людей», – отметил Эльдор Райымбеков.
По его словам, законодательством такая ответственность предусмотрена. То есть, выезд в непогоду является нарушением правил дорожного движения. Поэтому, будут приниматься меры для привлечения водителей, не обращающих внимания на предупреждения, к ответственности.
Глава управления пояснил, что это относится лишь к тем, кто выезжает, несмотря на оповещения о неблагоприятных погодных условиях и предостережения сотрудников ЧС и полиции.