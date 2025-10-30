В Экибастузе появился свой профессиональный театр

84
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Знакомство с новым коллективом началось с премьерного спектакля «Қош, махаббат», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Валерий Бугаев

Новый театр «Ертіс-Баян» был открыт при экибастузском ДК «Өнер» – пока сценой для труппы будет этот важнейший культурный центр города. Однако руководство области заверяет – для театра построят отдельное здание.

История творческого коллектива началась с аншлага на премьере спектакля «Қош, махаббат», поставленного по мотивам произведений Мукагали Макатаева. Эту работу представила молодая, талантливая режиссер Бибияжар Дихан. Сумев через язык поэзии передать глубину человеческих чувств, силу любви и драму судьбы, актеры покорили зрителей искренностью и эмоциональной насыщенностью спектакля.

Поздравил труппу и аким Павлодарской области Асаин Байханов, который подчеркнул, что первая постановка – это лишь начало большого пути.

Отметим, что экибастузцы давно поднимали вопрос о создании в городе своего театра. На протяжении более 20 лет в Экибастузе успешно работает театральная студия «Маска» на базе образовательно-досугового комплекса «Кайнар». Ее участники неоднократно становились лауреатами республиканских фестивалей. В 2020 году при ДК «Өнер» появился молодежный музыкально-театральный кружок «Бойтұмар». Все это стало прочной основой для появления профессионального театра – от обсуждений перешли к конкретным действиям в 2024 году после поручения руководства области.

На создание театра в нынешнем году из бюджета выделили около 50 млн тенге. В театре утвержден штат из 18 сотрудников, среди которых 12 профессиональных актеров, приглашенных из Астаны, Алматы, Туркестана и Актобе. Большинство из них – выпускники Академии искусств «Шабыт». В постановках театра также примут участие актеры Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Жусипбека Аймауытова.

