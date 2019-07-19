Свежий выпуск
​В фокусе внимания – здравоохранение
Елена Левкович

В Агентстве по противодействию коррупции под руководством первого заместителя председателя агентства Олжаса Бектенова прошло совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения и обсуж­дению итогов анализа коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения.

В его работе приняли участие представители Минздрава РК, Комитета качества и безопасности товаров и услуг, Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, ТОО «СК-Фармация», представители общественности, члены Специальной мониторинговой группы и НПП «Атамекен».

Открывая совещание, Олжас Бектенов отметил, что руководством страны уделяется особое внимание сфере здравоохранения, так как, во-первых, охрана здоровья и качества медицинских услуг – тема для народа животрепещущая, а, во-вторых, выделяемое из бюджета количество денег на эти цели впечатляющее. Посему неудивительно, что «здоровая» сфера находится также и под пристальным вниманием Антикоррупционной службы, дабы не дать разрастись коррупционным «заболеваниям». К слову, инициатива проведения анализа деятельности Национального центра происходила от самого министерства, то есть там видят проблемы, хотят их решать.

– В любой сфере есть проблемы, наша задача – их решать вместе с министерством, вместе с общественностью, – подчеркнул замглавы ведомства. – В мониторинге ситуации активное внимание принимали члены мониторинговой группы. Вплоть до районного уровня, они дополнительно выявляют и подсказывают болевые точки.

С итогами анализа ознакомила исполняющая обязанности руководителя департамента превенции агентства Анар Жарова. По ее словам, в работе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий действительно выявлен целый ряд коррупционных рисков.

Один из главных связан с ключевой деятельностью центра – выдачей заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, а также контроль за изготовлением лекарственных форм в условиях аптеки и формирование цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Кроме того, установлены коррупционные риски, связанные с закрытостью процесса закупок и отсутствием практических механизмов по выявлению и недопущению конфликта интересов. И даже срок регистрации лекарств – свыше 210 дней – дает возможность возникнуть противоправным отношениям. Выходит, что практически каждое направление деятельности центра сопряжено с коррупционными рисками, при этом, как отметил Олжас Бектенов, сам центр превратился в конт­ролирующую структуру с нерегламентируемыми полномочиями.

Призвал Олжас Бектенов взять на особый контроль и продажу справок и больничных листов. По мнению вице-министра Камалжана Надырова, решение проблемы лежит в оцифровке всех услуг и процессов. Большая работа в этом направлении уже ведется. 

Популярное

Все
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Новый мандат доверия
Чтобы налоги были не бременем
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Кредитная дилемма
Вся красота и смысл слов
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Не выдержал критики и... срока гарантии
Близки к завершению
Скупой платит дважды
Идите и наслаждайтесь!
Проверка на дорогах
И снова о дорогах
Вершина личности
Реформатор науки
Не закрывая глаза
Собачий урок
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Свежий выпуск
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Свежий выпуск
Не выдержал критики и... срока гарантии
Свежий выпуск
Глаз да глаз
Свежий выпуск
Реформатор науки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]