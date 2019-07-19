​В фокусе внимания – здравоохранение

В Агентстве по противодействию коррупции под руководством первого заместителя председателя агентства Олжаса Бектенова прошло совещание по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения и обсуж­дению итогов анализа коррупционных рисков в деятельности Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения.

В его работе приняли участие представители Минздрава РК, Комитета качества и безопасности товаров и услуг, Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, ТОО «СК-Фармация», представители общественности, члены Специальной мониторинговой группы и НПП «Атамекен».

Открывая совещание, Олжас Бектенов отметил, что руководством страны уделяется особое внимание сфере здравоохранения, так как, во-первых, охрана здоровья и качества медицинских услуг – тема для народа животрепещущая, а, во-вторых, выделяемое из бюджета количество денег на эти цели впечатляющее. Посему неудивительно, что «здоровая» сфера находится также и под пристальным вниманием Антикоррупционной службы, дабы не дать разрастись коррупционным «заболеваниям». К слову, инициатива проведения анализа деятельности Национального центра происходила от самого министерства, то есть там видят проблемы, хотят их решать.

– В любой сфере есть проблемы, наша задача – их решать вместе с министерством, вместе с общественностью, – подчеркнул замглавы ведомства. – В мониторинге ситуации активное внимание принимали члены мониторинговой группы. Вплоть до районного уровня, они дополнительно выявляют и подсказывают болевые точки.

С итогами анализа ознакомила исполняющая обязанности руководителя департамента превенции агентства Анар Жарова. По ее словам, в работе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий действительно выявлен целый ряд коррупционных рисков.

Один из главных связан с ключевой деятельностью центра – выдачей заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий, а также контроль за изготовлением лекарственных форм в условиях аптеки и формирование цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Кроме того, установлены коррупционные риски, связанные с закрытостью процесса закупок и отсутствием практических механизмов по выявлению и недопущению конфликта интересов. И даже срок регистрации лекарств – свыше 210 дней – дает возможность возникнуть противоправным отношениям. Выходит, что практически каждое направление деятельности центра сопряжено с коррупционными рисками, при этом, как отметил Олжас Бектенов, сам центр превратился в конт­ролирующую структуру с нерегламентируемыми полномочиями.

Призвал Олжас Бектенов взять на особый контроль и продажу справок и больничных листов. По мнению вице-министра Камалжана Надырова, решение проблемы лежит в оцифровке всех услуг и процессов. Большая работа в этом направлении уже ведется.