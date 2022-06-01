Фото: polisia.kz
Происшествия
В Генпрокуратуре рассказали обстоятельства гибели троих нападавших на ДП Алматы
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника 1-службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил обстоятельства смерти трех нападавших на департамент полиции Алматы в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В ходе расследования уголовных дел межведомственная следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры установила обстоятельства гибели трех нападавших на департамент полиции Алматы. 5 января два уроженца Алматинской и один Восточно-Казахстанской областей совершили вооруженное нападение на здание полиции. Перед этим они четко распределили роли между собой, двое вооружились автоматами, один взял зажигательную смесь. Для осуществления своих намерений они угнали с площади грузовой военный транспорт, на котором добрались до здания департамента полиции», - рассказал Елдос Килымжанов.

Прибыв на место, один из них забрался на крышу многоквартирного жилого дома напротив здания полиции и вёл прицельный огонь по полицейским, а также обеспечивал прикрытие своих сообщников. Тогда как другой соучастник на военном транспорте пытался протаранить ворота департамента полиции. Третий же сообщник руководил другими нападавшими, обозначал им цели для атаки и пытался забросить зажигательную смесь в здание.

«В результате отражения нападения все трое были ликвидированы сотрудниками полиции», - сообщил спикер.

В целом, по его данным, по стране зарегистрировано 5 065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. В суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо.

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