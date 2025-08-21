В городе Ош официально открыто Генеральное консульство Казахстана

32
Венера Баталова
корреспондент

В преддверии официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялась церемония открытия Генерального консульства РК в городе Ош, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев, первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Ошской области Эльчибек Джантаев, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, а также представители кыргызской общественности и деловых кругов.

Выступая перед участниками мероприятия, Е.Конуспаев отметил, что открытие Генерального консульства РК в данном регионе является весьма знаковым событием, символизирующим незыблемость и нерушимость добрососедских и братских отношений между нашими странами.

«Казахстан и Кыргызстан – не просто соседи, а ближайшие партнёры и союзники, объединённые общими ценностями и стремлением к миру, стабильности и процветанию в Центральной Азии. Сегодня казахско-кыргызское сотрудничество характеризуется высокой динамикой многопланового взаимодействия. Благодаря политической воле глав наших государств, регулярным контактам на высшем и высоком уровнях между двумя странами выстроена образцовая модель межгосударственного взаимодействия», – отметил заместитель министра.

В этой связи Е.Конуспаев выразил уверенность в том, что открытие Генерального консульства РК в городе Ош станет ещё одним важным шагом, способным придать новый импульс дальнейшему укреплению братских связей между странами и народами.

В свою очередь, А.Исаев подчеркнул, что открытие Генерального консульства Казахстана в городе Ош – это важное подтверждение углубления союзнических отношений между двумя братскими странами, которое, несомненно, придаст новый импульс в укреплении и расширении двустороннего многопланового сотрудничества.

Мэр города Ош Ж.Токторбаев в своём выступлении сообщил, что в честь 180-летия юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы одна из улиц города будет названа его именем.

В консульский округ Генерального консульства Казахстана входят Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области, в которых проживают около 3 тыс. граждан Казахстана.

Город Ош с населением порядка 500 тыс. человек является вторым по величине городом Кыргызстана, играющим важную роль административного, экономического и культурного центра южного региона страны.

#открытие #консульство #Ош

Популярное

Все
Жить по Абаю
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Путь воды
Что волнует столичных педагогов
Осваивать международный рынок
Следят с высоты и на земле
Для повышения качества услуг
Сократится очередность в детские сады
В магазинах не хватает полок местным производителям
Государство поддержит многодетные семьи
Города готовятся к зиме
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
Тайны древних курганов
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

В Узбекистане проходят Дни архивов Республики Казахстан
В интересах здоровья граждан
Венгерская компания планирует построить в Казахстане завод …
Страны ЕАЭС упрощают проезд тяжеловесного транспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]