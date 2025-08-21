В преддверии официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялась церемония открытия Генерального консульства РК в городе Ош, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: МИД РК

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев, первый заместитель министра иностранных дел КР Асеин Исаев, полномочный представитель Президента Кыргызстана в Ошской области Эльчибек Джантаев, мэр города Ош Женишбек Токторбаев, а также представители кыргызской общественности и деловых кругов.

Выступая перед участниками мероприятия, Е.Конуспаев отметил, что открытие Генерального консульства РК в данном регионе является весьма знаковым событием, символизирующим незыблемость и нерушимость добрососедских и братских отношений между нашими странами.

«Казахстан и Кыргызстан – не просто соседи, а ближайшие партнёры и союзники, объединённые общими ценностями и стремлением к миру, стабильности и процветанию в Центральной Азии. Сегодня казахско-кыргызское сотрудничество характеризуется высокой динамикой многопланового взаимодействия. Благодаря политической воле глав наших государств, регулярным контактам на высшем и высоком уровнях между двумя странами выстроена образцовая модель межгосударственного взаимодействия», – отметил заместитель министра.

В этой связи Е.Конуспаев выразил уверенность в том, что открытие Генерального консульства РК в городе Ош станет ещё одним важным шагом, способным придать новый импульс дальнейшему укреплению братских связей между странами и народами.

В свою очередь, А.Исаев подчеркнул, что открытие Генерального консульства Казахстана в городе Ош – это важное подтверждение углубления союзнических отношений между двумя братскими странами, которое, несомненно, придаст новый импульс в укреплении и расширении двустороннего многопланового сотрудничества.

Мэр города Ош Ж.Токторбаев в своём выступлении сообщил, что в честь 180-летия юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы одна из улиц города будет названа его именем.

В консульский округ Генерального консульства Казахстана входят Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области, в которых проживают около 3 тыс. граждан Казахстана.

Город Ош с населением порядка 500 тыс. человек является вторым по величине городом Кыргызстана, играющим важную роль административного, экономического и культурного центра южного региона страны.