В промышленном парке займутся переработкой бокситов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов вчера в Астане обсудил с вице-председателем правления сингапурской компании XINFA Group Чжао Тинъюном ход подготовительных работ к строительству промышленного парка в Павлодарской области.

В ходе встречи отмечено, что сегодня в Казахстане Правительством по поручению Президента проводится инвести­ционная политика, нацеленная на диверсификацию экономики и поддержку обрабатывающей промышленности. В этой связи большое внимание уделяется текущей ситуации, связанной с реализацией проекта.

Как сообщил Чжао Тинъюн, на данный момент определен земельный участок, компания привлекла проектный институт к строительству парка.

Руководитель Правительства РК поручил государственным органам оказать максимальное содействие в осуществлении крупного инвестиционного проекта с общим объемом инвестиций в 15 млрд долларов. По мнению отраслевых экспертов, проект окажет мультипликативный эффект на развитие региона и республики в целом.

Как сообщила пресс-служба Правительства, концепция по созданию промышленного парка полного цикла предусматривает создание высокоинтегрированного производства с глубокой переработкой бокситов в алюминий. Мощность намечаемых в рамках проек­та предприятий по производству оксида алюминия составит 4,8 млн тонн в год, электролитического алюминия – 2,4 млн тонн. Объем глубокой переработки предусматривается на уровне 1,2 млн тонн ежегодно.

Осуществление проекта поз­волит обеспечить работой 10 тыс. человек. Строительство производственных объек­тов стартует в текущем году. Запуск первой очереди намечен на 2028-й, выход на проектную мощность – в 2029 году.