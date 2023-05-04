В гости к прошлому

Мы тут на днях болтали с подругой по видеосвязи, и в разговоре промелькнуло, что в этом году у нас уже первый юбилей окончания школы. Даже не верится…. А ведь именно школа нас с ней «свела», 13 лет назад посадив за одну парту.

Рассуждали о том, что мы растем, меняемся, и не всегда такие школьные связи сохраняются. И это нормально. Вот раньше мы навещали учителей по несколько раз в год, а потом грянула пандемия. С тех пор общаемся как-то больше по телефону.

Но есть в самом визите в школу нечто теплое. Как будто возвращаешься к истокам, к месту, которое, по сути, «вылепило» из тебя человека социального, умеющего учиться, впитывать знания, общаться… Здесь на входе тебя встречает вахтер, который еще помнит, как ты в шестом классе забывал сменку, убегая домой. А в столовой пахнет самой вкусной на свете мини-пиццей, которую ну нигде больше нельзя найти, и манят «пузатые» эчпочмаки, а повара всегда рады угостить забежавших «на огонек» выпускников. Только просят не шуметь во время занятий…

Это дело такое. Когда ты уже взрослый, то есть «вне юрисдикции», учителя к тебе относятся по-другому. Поэтому мы могли себе позволить «пошалить»: приходили в гости посреди урока, по сути, прерывая ненадолго занятие. Ведь глаза учителя сразу, как только головы появляются в дверном проеме, устремлены на нас. Следуют улыбки, возгласы радости, обнимашки. Какая там тема за пятый класс может быть?

Педагоги, конечно же, начинают ставить нас в пример, рассказывать ребятам, как мы учились хорошо, какие профессии получили. А потом, уже наедине, за чашечкой чая с тортиком, можно от души посмеяться, вспоминая о том, как мы в свое время «шкодили». Однажды, например, мы с подругой довели своим хохотом учительницу химии и весь класс до истерики. Смех – он же «элемент» такой, заразительный. А учительницу казахского языка, помнится, напугали, забравшись вдвоем в маленький шкаф, будучи уже, на минуточку, в 11-м классе.

У учителя биологии на нас есть компромат: целый сборник «перлов» с контрольных работ, большую часть которых даже и назвать нельзя – зацензурят. Конечно, блокнотик пополняется с каждым годом, лежит на почетном месте в лабораторном кабинете рядом со скелетом Йориком. Мы всегда шутили, что он много чего повидал, потому челюсть и отвисла. Ведь, как правило, за дверями именно этого кабинета мы, как в том анекдоте, «творили, творили и натворили».

А еще визит в школу – это время анализа. Когда ты ребенок, воспринимается все немного по-другому, порой, возможно, даже лучше, чем есть на самом деле. Возвращаясь уже с тем самым «аттестатом зрелости» на руках, смотришь на школу более критично, учителей воспринимаешь не только как педагогов, но и как людей в целом.

В такой версии себя еще интересно посмотреть на нынешних учеников, поделиться с ними своим опытом, может быть, дать какие-то советы, напутствия, которые могли бы им помочь в выборе будущего пути, в поступ­лении в университет.

И наконец, школа – это источник новостей, потому что учителя каким-то образом всегда знают, что у тебя в жизни происходит, даже если не заглядывать в гости. И этой информацией они щедро делятся с одноклассниками, которые их навещают в другое время. Получается своего рода школьная «новостная паутинка», и люди, которые уже и не общаются, все равно в курсе жизни тех, с кем провели 11 лет вместе.

Да, школьные связи не вечные, но главное – есть воспоминания, добрые, теплые, и вот они уже с нами навсегда.