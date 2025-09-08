В Индонезии вулкан выбросил пепел на высоту почти 4 км

Происшествия,В мире
10
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Извержение вулкана Мерапи зафиксировали на острове Суматра в провинции Западная Суматра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии на своем сайте, извержение произошло на высоте 2968 м. По данным телеканала CNN Indonesia, при извержении вулкана столб пепла поднялся на высоту 1,2 км над вершиной горы.

Кроме этого, извержение вулкана было зафиксировано на сейсмограмме с максимальной амплитудой более 30 мм, оно продолжалось около 54 секунд. В настоящее время на горе Мерапи сохраняется уровень опасности. Местным жителям и туристам запретили приближаться к эпицентру активности вулкана, которым является кратер Вербик, в радиусе 3 км.

Геологическая служба США (USGS) 3 сентября сообщила, что вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова активизировался, там произошло мощное извержение. Уточняется, что высота лавовых фонтанов достигала 150 м. 

Ранее, 28 августа, на юго-западном японском острове Кюсю в горной цепи Кирисима вулкан Синмоэ произвел выброс пепла на высоту 5,5 км. Уточнялось, что в регионе был объявлен третий уровень опасности. Жителям посоветовали быть предельно осторожными и не приближаться к кратеру на расстояние около 3 км. Это связывали с риском падения крупных вулканических камней. 

В начале августа в Индонезии извергся вулкан Левотоби

#Индонезия #вулкан #Мерапи

