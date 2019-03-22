В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 85 человек

В Ираке перевернулся паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, передает Ria.ru.
Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что в результате крушения погибли 85 человек.
Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что в результате крушения погибли 85 человек.
Трагедия произошла на реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле.
"По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина – повысился уровень воды в реке Тигр, поскольку были открыты шлюзы в плотине Мосула", – сообщил источник в органах безопасности Ирака.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек.
Поисковая и спасательная операции продолжаются.