В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 85 человек

Поисковая и спасательная операции продолжаются.







"По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина – повысился уровень воды в реке Тигр, поскольку были открыты шлюзы в плотине Мосула", – сообщил источник в органах безопасности Ирака.Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал со ссылкой на иракских чиновников, что паром мог перевезти только около 50 человек.