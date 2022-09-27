Фото: primeminister.kz
Сельское хозяйство
В каких регионах Казахстана завершена уборочная кампания
Диасов Ораз
корреспондент

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на заседании Правительства заявил о завершении уборочных работ в нескольких регионах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Уборка пшеницы завершена в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. В остальных областях уборочная кампания завершается», – заявил Ербол Карашукеев.

По его словам, при средней урожайности 13 ц/га намолочено 20,1 млн тонн зерна. Тогда как в 2021 году при средней урожайности 9,8 ц/га было намолочено 14,2 млн тонн.

«Площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн га, из них убрано 12,6 млн га, или 98,1%. Урожайность – 12,4 ц/га, намолочено 15,5 млн тонн», – добавил он.

Уборка масличных культур проведена на площади 1,4 млн га или 40% от уборочной площади (план – 3,5 млн га), валовой сбор маслосемян составляет 1 млн тонн при средней урожайности 7,3 ц/га.

Картофель убран с площади 164,5 тыс. га, или 83,3% от запланированной площади, валовой сбор составил 3,2 млн тонн при урожайности 198,2 ц/га. Тогда как овощные культуры убраны с площади 149,6 тыс. га, или 87,7% от запланированной площади, валовой сбор составил 4,2 млн тонн при урожайности 280,5 ц/га.

«Прогнозируемые валовый сбор социально важных культур позволит обеспечить внутреннюю потребность республики. Благоприятные условия текущего года положительно сказались и на качестве урожая», – резюмировал глава МСХ.

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