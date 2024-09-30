В каких регионах подключат отопление с 1 октября

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Все электростанции готовы к началу отопительного сезона, заверили в Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астана. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме, продолжая параллельную работу с энергосистемами РФ и стран ЦА.

Сообщается, что запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. В настоящее время ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 22 котлах и 16 турбинах, а ремонт 5 энергоблоков, 32 котлов и 28 турбин уже завершен.

«Все электростанции готовы к началу отопительного сезона, обеспечены основным оборудованием, включая котлы и турбины. На электрических сетях РЭКов (распределительных электросетевых компаний) в 2024 году намечено отремонтировать 20,8 тыс. км линий электропередачи, 422 подстанции и 4054 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Уже завершен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанций и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций», – заявили в Минэнерго. 

Отмечается, что в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана.

Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

#регионы #ТЭЦ #отопление

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